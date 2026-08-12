Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rowach dziś zamknięte

Ratownicy patrolujący plaże w Rowach podjęli dziś decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich monitorowanych kąpieliskach. Powodem tej decyzji są wyjątkowo trudne warunki hydrologiczne: załamujące się fale oraz silne prądy wsteczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kąpiących się.

Zakaz kąpieli obowiązuje na następujących kąpieliskach:

Rowy Wschód Słowińskie I & II: temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Rowy Zachód Apator: temperatura powietrza to 19°C, woda chłodniejsza (17°C), wiatr osiąga 6 m/s.

temperatura powietrza to 19°C, woda chłodniejsza (17°C), wiatr osiąga 6 m/s. Rowy Zachód Centralne: temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C, woda ma 18°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

temperatura powietrza oscyluje wokół 18°C, woda ma 18°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe: tu odnotowano najsilniejszy wiatr osiągający aż 7 m/s. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C.

tu odnotowano najsilniejszy wiatr osiągający aż 7 m/s. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C. Rowy Zachód Radomsko: temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s.

temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 6 m/s. Rowy Zachód Słoneczko: termometry wskazują 19°C w powietrzu i 17°C w wodzie, a prędkość wiatru wynosi 6 m/s.

Prądy wsteczne (tzw. strugowe) to jedno z najbardziej zdradliwych zjawisk na Bałtyku. Potrafią one z ogromną siłą wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonego pływaka, a próba walki z nimi bezpośrednio w stronę brzegu często kończy się tragicznie z powodu wycieńczenia organizmu.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wypoczywających w regionie napłynęły bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości biologicznej wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalną oceną Sanepidu, woda w całym regionie jest sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody przeprowadzono 29 lipca, a kolejne zaplanowano na 17 sierpnia. Oznacza to, że obecna blokada wejścia do morza ma podłoże wyłącznie dynamiczne (wysoka fala i prądy) i nie wynika z zanieczyszczenia mikrobiologicznego ani obecności toksycznych glonów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki nad brzegiem są dziś rześkie – temperatura powietrza waha się od 18°C do 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma temperaturę rzędu 17-18°C. Silniejszy wiatr wiejący z prędkością do 7 m/s potęguje uczucie chłodu, ale przede wszystkim generuje groźne fale.

Złota zasada plażowicza na dziś: Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – nawet po kolana. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i nie ryzykować życia dla chwili ochłody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Chociaż w ciągu dnia plażowanie w wodzie jest niemożliwe, wieczór 12 sierpnia szykuje dla obserwatorów niesamowitą rekompensatę. Już po godzinie 19:10 nad zachodnim horyzontem będzie można podziwiać spektakularne, głębokie częściowe zaćmienie Słońca. Dodatkowo noc z 12 na 13 sierpnia to szczyt roju Perseidów, co przy braku zachmurzenia pozwoli na obserwację nawet 100 „spadających gwiazd” na godzinę. Warto więc spędzić ten wieczór na plaży z kocem i głową zadartą w górę!

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