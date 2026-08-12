Dramat na Pomorzu. 20-latka miała ugodzić nożem młodego mężczyznę. Poszkodowany jest w ciężkim stanie

Atak nożem w powiecie wejherowskim. Poszkodowany 20-latek walczy o życie w szpitalu

Do groźnego zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na jednej z ulic Góry w powiecie wejherowskim. 20-latek został zraniony nożem, a odniesione przez niego obrażenia okazały się poważne. Mężczyznę przewieziono do szpitala w Wejherowie, gdzie jego stan określono jako ciężki.

Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali 20-letnią kobietę. W momencie zatrzymania znajdowała się pod wpływem alkoholu. Według nieoficjalnych ustaleń „Pulsu Gdańska” kobieta ma być byłą dziewczyną rannego 20-latka, a ugodzenie nożem miała poprzedzić sprzeczka.

Prokuratura bada atak nożem w miejscowości Góra. Nietrzeźwa 20-latka czeka na przesłuchanie

Jak przekazuje portal, sprawą zajmują się policjanci działający pod nadzorem prokuratora. Na obecnym etapie funkcjonariusze nie ujawniają bliższych szczegółów ze względu na dobro prowadzonego postępowania.

20-letnia zatrzymana ma zostać przesłuchana. Dopiero zgromadzony materiał i dalsze ustalenia śledczych zdecydują o tym, czy i jakie zarzuty zostaną jej przedstawione.

Jeśli czyn zostanie ostatecznie zakwalifikowany jako usiłowanie zabójstwa, 20-latce może grozić wieloletnie więzienie. Zgodnie z Kodeksem karnym usiłowanie podlega karze w granicach przewidzianych dla danego przestępstwa. W przypadku zabójstwa kara wynosi od 10 lat pozbawienia wolności aż do dożywocia. Śledztwo jest w toku, a policja i prokuratura wyjaśniają szczegółowy przebieg nocnych wydarzeń.

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