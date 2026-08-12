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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Dziś nad gdańskim wybrzeżem panują znakomite warunki do bezpiecznej kąpieli. Wszystkie monitorowane plaże otrzymały zielone światło od ratowników i są w pełni otwarte dla plażowiczów. Brak silnego wiatru (na większości kąpielisk zaledwie 1 m/s) sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi oraz mniej doświadczonych pływaków. Woda jest wyjątkowo przyjemna, osiągając lokalnie nawet 20°C.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych gdańskich plaż:
- Gdańsk Orle: Najcieplejsza lokalizacja dnia dzisiejszego! Temperatura powietrza wynosi tu 22°C, a woda zachęca temperaturą 20°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Gdańsk Jelitkowo: Powietrze ma 20°C, a woda osiąga przyjemne 20°C. Przy wietrze 1 m/s to doskonałe miejsce na relaks.
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Warunki identyczne jak na głównym kąpielisku w Jelitkowie – temperatura powietrza i wody to stabilne 20°C przy minimalnym wietrze 1 m/s.
- Gdańsk Sobieszewo: Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza 20°C i wody 20°C. Wiatr jest tu minimalnie silniejszy i wynosi 2 m/s.
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Klasyk gdańskiego plażowania oferuje dziś 19°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie przy bardzo spokojnym wietrze 1 m/s.
- Molo Gdańsk Brzeźno: Identycznie jak przy Domu Zdrojowym – temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 19°C. Idealne miejsce na spacer i kąpiel przy wietrze 1 m/s.
- Hallera Gdańsk Brzeźno: Trzecie z brzeźnieńskich kąpielisk również trzyma standard: powietrze 19°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.
- Gdańsk Stogi: Szeroka plaża wita dziś temperaturą powietrza 20°C i nieco orzeźwiającą wodą o temperaturze 18°C. Wiatr to spokojne 1 m/s.
- Gdańsk Świbno: Podobnie jak na Stogach, powietrze ogrzało się do 20°C, natomiast woda ma 18°C. Idealne, spokojne warunki z wiatrem 1 m/s.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniego utrapienia, jakim są zakwity cyjanobakterii. Na żadnym z gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach została oficjalnie oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Choć w ostatnich dniach głośno było o okresowych problemach w innych częściach Pomorza, m.in. w Gdyni Redłowie czy na Półwyspie Helskim, Gdańsk pozostaje całkowicie bezpieczną i czystą strefą. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie, a brak silnych upałów i spokojne morze pomagają utrzymać ten świetny stan.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i bardzo przyjemnych temperatur oscylujących wokół 20-22°C. Prawdziwy hit czeka nas jednak wieczorem – od godziny 19:11 gdańskie plaże staną się jedną z najlepszych naturalnych platform obserwacyjnych w Polsce dla spektakularnego, częściowego zaćmienia Słońca (Księżyc zasłoni aż 82% tarczy naszej gwiazdy!). Niezależnie od tego, czy planujecie kąpiele słoneczne w ciągu dnia, czy wieczorny seans astronomiczny, zawsze pamiętajcie o nadrzędnej zasadzie: bezpieczeństwo przede wszystkim. Przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźcie kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników i stosujcie się do ich poleceń – to oni mają najlepszą, bezpośrednią wiedzę o bieżącym stanie morza.