Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

Dziś nad gdańskim wybrzeżem panują znakomite warunki do bezpiecznej kąpieli. Wszystkie monitorowane plaże otrzymały zielone światło od ratowników i są w pełni otwarte dla plażowiczów. Brak silnego wiatru (na większości kąpielisk zaledwie 1 m/s) sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi oraz mniej doświadczonych pływaków. Woda jest wyjątkowo przyjemna, osiągając lokalnie nawet 20°C.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych gdańskich plaż:

Gdańsk Orle: Najcieplejsza lokalizacja dnia dzisiejszego! Temperatura powietrza wynosi tu 22°C , a woda zachęca temperaturą 20°C . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Najcieplejsza lokalizacja dnia dzisiejszego! Temperatura powietrza wynosi tu , a woda zachęca temperaturą . Wiatr wieje z prędkością 1 m/s, a woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdańsk Jelitkowo: Powietrze ma 20°C , a woda osiąga przyjemne 20°C . Przy wietrze 1 m/s to doskonałe miejsce na relaks.

Powietrze ma , a woda osiąga przyjemne . Przy wietrze 1 m/s to doskonałe miejsce na relaks. Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Warunki identyczne jak na głównym kąpielisku w Jelitkowie – temperatura powietrza i wody to stabilne 20°C przy minimalnym wietrze 1 m/s.

Warunki identyczne jak na głównym kąpielisku w Jelitkowie – temperatura powietrza i wody to stabilne przy minimalnym wietrze 1 m/s. Gdańsk Sobieszewo: Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza 20°C i wody 20°C . Wiatr jest tu minimalnie silniejszy i wynosi 2 m/s.

Bardzo dobre warunki z temperaturą powietrza i wody . Wiatr jest tu minimalnie silniejszy i wynosi 2 m/s. Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Klasyk gdańskiego plażowania oferuje dziś 19°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie przy bardzo spokojnym wietrze 1 m/s.

Klasyk gdańskiego plażowania oferuje dziś w powietrzu oraz w wodzie przy bardzo spokojnym wietrze 1 m/s. Molo Gdańsk Brzeźno: Identycznie jak przy Domu Zdrojowym – temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody 19°C . Idealne miejsce na spacer i kąpiel przy wietrze 1 m/s.

Identycznie jak przy Domu Zdrojowym – temperatura powietrza wynosi , a wody . Idealne miejsce na spacer i kąpiel przy wietrze 1 m/s. Hallera Gdańsk Brzeźno: Trzecie z brzeźnieńskich kąpielisk również trzyma standard: powietrze 19°C , woda 19°C , wiatr 1 m/s.

Trzecie z brzeźnieńskich kąpielisk również trzyma standard: powietrze , woda , wiatr 1 m/s. Gdańsk Stogi: Szeroka plaża wita dziś temperaturą powietrza 20°C i nieco orzeźwiającą wodą o temperaturze 18°C . Wiatr to spokojne 1 m/s.

Szeroka plaża wita dziś temperaturą powietrza i nieco orzeźwiającą wodą o temperaturze . Wiatr to spokojne 1 m/s. Gdańsk Świbno: Podobnie jak na Stogach, powietrze ogrzało się do 20°C, natomiast woda ma 18°C. Idealne, spokojne warunki z wiatrem 1 m/s.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniego utrapienia, jakim są zakwity cyjanobakterii. Na żadnym z gdańskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach została oficjalnie oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Choć w ostatnich dniach głośno było o okresowych problemach w innych częściach Pomorza, m.in. w Gdyni Redłowie czy na Półwyspie Helskim, Gdańsk pozostaje całkowicie bezpieczną i czystą strefą. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie, a brak silnych upałów i spokojne morze pomagają utrzymać ten świetny stan.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia i bardzo przyjemnych temperatur oscylujących wokół 20-22°C. Prawdziwy hit czeka nas jednak wieczorem – od godziny 19:11 gdańskie plaże staną się jedną z najlepszych naturalnych platform obserwacyjnych w Polsce dla spektakularnego, częściowego zaćmienia Słońca (Księżyc zasłoni aż 82% tarczy naszej gwiazdy!). Niezależnie od tego, czy planujecie kąpiele słoneczne w ciągu dnia, czy wieczorny seans astronomiczny, zawsze pamiętajcie o nadrzędnej zasadzie: bezpieczeństwo przede wszystkim. Przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźcie kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników i stosujcie się do ich poleceń – to oni mają najlepszą, bezpośrednią wiedzę o bieżącym stanie morza.

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