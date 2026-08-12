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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte
Mimo bardzo spokojnego wiatru wiejącego z prędkością zaledwie 3 m/s, na usteckich plażach powiewają dziś czerwone flagi. Po przejściu niedawnego chłodnego frontu na Bałtyku wciąż utrzymuje się wysokie, niebezpieczne falowanie. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące zamkniętych kąpielisk, pogrupowanych według przyczyny:
Przyczyna: Silne falowanie (całkowity zakaz kąpieli)
Czerwona flaga powiewa na obu monitorowanych plażach w mieście. Ratownicy podjęli tę decyzję ze względu na bezpieczeństwo, jednak zapowiadają, że po południu przewidywana jest zmiana warunków i możliwe otwarcie kąpielisk.
- Ustka Wschód – woda i powietrze mają dziś identyczną temperaturę wynoszącą 19°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością 3 m/s. Choć woda jest biologicznie czysta i przydatna do kąpieli, wejście do niej jest obecnie surowo zabronione ze względu na silne falowanie.
- Ustka Zachód II – podobnie jak po wschodniej stronie, temperatura powietrza oraz wody wynosi 19°C przy delikatnym wietrze o prędkości 3 m/s. Tutaj również obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli z powodu niebezpiecznych fal, lecz sytuacja ma być monitorowana na bieżąco z szansą na poprawę po południu.
Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że woda w obu miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko ratownicy opuszczą czerwone flagi wywieszone z powodu fal, będzie można bezpiecznie i bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Ustce przynosi umiarkowane, rześkie temperatury – zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku osiągają dziś 19°C, co po ostatnich upałach daje przyjemne orzeźwienie. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprawia, że pobyt na plaży jest bardzo przyjemny, o ile nie planujemy wchodzenia do wody. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze należy respektować kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz, który chroni ludzkie życie i zdrowie przed zdradliwymi prądami wstecznymi.