Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustce dziś zamknięte

Mimo bardzo spokojnego wiatru wiejącego z prędkością zaledwie 3 m/s, na usteckich plażach powiewają dziś czerwone flagi. Po przejściu niedawnego chłodnego frontu na Bałtyku wciąż utrzymuje się wysokie, niebezpieczne falowanie. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące zamkniętych kąpielisk, pogrupowanych według przyczyny:

Przyczyna: Silne falowanie (całkowity zakaz kąpieli)

Czerwona flaga powiewa na obu monitorowanych plażach w mieście. Ratownicy podjęli tę decyzję ze względu na bezpieczeństwo, jednak zapowiadają, że po południu przewidywana jest zmiana warunków i możliwe otwarcie kąpielisk.

Ustka Wschód – woda i powietrze mają dziś identyczną temperaturę wynoszącą 19°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością 3 m/s . Choć woda jest biologicznie czysta i przydatna do kąpieli, wejście do niej jest obecnie surowo zabronione ze względu na silne falowanie.

– woda i powietrze mają dziś identyczną temperaturę wynoszącą . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością . Choć woda jest biologicznie czysta i przydatna do kąpieli, wejście do niej jest obecnie surowo zabronione ze względu na silne falowanie. Ustka Zachód II – podobnie jak po wschodniej stronie, temperatura powietrza oraz wody wynosi 19°C przy delikatnym wietrze o prędkości 3 m/s. Tutaj również obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli z powodu niebezpiecznych fal, lecz sytuacja ma być monitorowana na bieżąco z szansą na poprawę po południu.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że woda w obu miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko ratownicy opuszczą czerwone flagi wywieszone z powodu fal, będzie można bezpiecznie i bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustce przynosi umiarkowane, rześkie temperatury – zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku osiągają dziś 19°C, co po ostatnich upałach daje przyjemne orzeźwienie. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprawia, że pobyt na plaży jest bardzo przyjemny, o ile nie planujemy wchodzenia do wody. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze należy respektować kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz, który chroni ludzkie życie i zdrowie przed zdradliwymi prądami wstecznymi.

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