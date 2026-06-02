Z Pomorza do Dublina! Reprezentantki Polski jadą na mistrzostwa świata Dance World Cup 2026

Awans formacji GSA na Dance World Cup 2026 w Dublinie

Za tym sukcesem stoją lata systematycznej pracy, niezliczone godziny spędzone na sali treningowej oraz wiele wyrzeczeń. Dwie formacje z Gdańskiej Szkoły Artystycznej – GSA Junior i GSA Pro – zapewniły sobie miejsce w finałach Dance World Cup 2026 w Dublinie. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń tanecznych na świecie.

Podczas krajowych kwalifikacji do Dance World Cup, które odbyły się 23 i 24 marca 2026 roku, obie grupy okazały się bezkonkurencyjne. Tancerki zwyciężyły w swoich kategoriach, a dodatkowo otrzymały specjalne wyróżnienia od jurorów, co dało im przepustkę do światowego finału.

W lipcu stolica Irlandii stanie się miejscem spotkania około 8 tysięcy tancerzy reprezentujących 65 państw. Zanim jednak znaleźli się w gronie finalistów, musieli przejść wymagające eliminacje, w których udział wzięło blisko 120 tysięcy uczestników z różnych zakątków świata.

Młode artystki z Gdańska przed szansą na międzynarodową karierę

Dla młodych tancerek z Pomorza udział w Dance World Cup to znacznie więcej niż kolejny turniej. To okazja do zaprezentowania się przed międzynarodową publicznością i możliwość zdobycia doświadczenia, które może zaprocentować w przyszłości.

– Jest to dla nas ogromna szansa i wyróżnienie zaprezentować się na międzynarodowej scenie wśród tancerzy z całego świata. Jesteśmy wdzięczne, że mamy szansę razem zdobywać nowe doświadczenia, a efekty naszej pracy zostały już docenione przez profesjonalne zagraniczne jury. Nasze grupy składają się z tancerzy, którzy rozwijają swoją pasję od najmłodszych lat w Gdańskiej Szkole Artystycznej pod okiem p. Doroty Jułkowskiej oraz p. Eweliny Wróblewskiej, które dbają o naszą dyscyplinę i za ich zasługą osiągnęliśmy ten sukces – podkreślają tancerki z grupy Junior.

Lata treningów gdańskich tancerek owocują wyjazdem do Irlandii

Osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe bez wieloletnich treningów. Julia Kordowska, Aleksandra Gawlak i Pola Blichiewicz rozwijają swoją pasję od 12 lat. Martyna Marszałek tańczy od 11 lat, Zofia Piotrowska od 9 lat, natomiast Maria Kwaśniewska i Agata Głowacka od 5 lat. Dla wielu z nich awans do światowego finału jest realizacją długo wyczekiwanego celu.

– Te zawody są dla mnie bardzo ważne, ponieważ mogę pokazać efekty 12 lat pracy i rozwijać się jako tancerka. To także świetna okazja do zdobycia nowych doświadczeń i występu na scenie. Spodziewam się bardzo mocnej konkurencji i wysokiego poziomu. Wygrana na pewno może otworzyć możliwości, ale najważniejsze jest dla mnie zdobywanie doświadczenia i rozwój – mówi Karolina Mrowińska.

O ogromnym znaczeniu startu w Dublinie mówi również Amelia Wójcik.

– Tańczę już od 8 lat i te zawody są spełnieniem moich marzeń oraz podsumowaniem miesięcy ciężkich treningów. Czuję, że ten start to kolejny krok w moim rozwoju jako tancerki. Wzięcie udziału w tak prestiżowym turnieju to ogromne wyróżnienie oraz może to być przepustką do dalszej kariery tanecznej – podkreśla.

Trwa zbiórka funduszy na wyjazd GSA Dance Team na Dance World Cup

Choć miejsce w światowym finale zostało już wywalczone, przed zawodniczkami pojawiło się kolejne wyzwanie. Udział w mistrzostwach świata wiąże się z wysokimi kosztami, które dla wielu rodzin stanowią duże obciążenie.

Z tego powodu Fundacja Teatru Znak zaangażowała się w pomoc GSA Dance Team i uruchomiła zbiórkę środków na wyjazd do Dublina. Zebrane pieniądze mają pomóc młodym tancerkom w reprezentowaniu Pomorza i Polski na jednej z najważniejszych imprez tanecznych na świecie.

Organizatorzy akcji podkreślają, że każda wpłata przybliża zawodniczki do występu w światowym finale. Osoby chcące wesprzeć realizację ich marzenia mogą przekazać dowolną kwotę za pośrednictwem internetowej zbiórki.

