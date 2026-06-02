Dramat na torach pod Malborkiem. Pociąg potrącił 36-latka, mężczyznę zabrał śmigłowiec LPR

Śledztwo po wypadku koło Starego Pola. Pociąg uderzył w 36-latka

Funkcjonariusze z Malborka ustalają przebieg i przyczyny groźnego zdarzenia, do którego doszło w niedzielę, 31 maja, wieczorem. W gminie Stare Pole pociąg dalekobieżny uderzył w 36-letniego mężczyznę. Poszkodowany przeżył, jednak doznał ciężkich obrażeń.

Wypadek miał miejsce około godziny 21 na linii kolejowej nr 204, na odcinku między przystankiem Królewo Malborskie a Malborkiem. Do zdarzenia doszło w rejonie dawnego Zarzecza, które obecnie należy administracyjnie do miejscowości Królewo.

Akcja śmigłowca LPR. Poważnie ranny 36-latek wylądował w szpitalu

Jak informuje portal „Malbork Nasze Miasto”, 36-latek został potrącony przez pociąg kursujący na trasie Białystok – Gdynia Główna. Na miejsce błyskawicznie skierowano służby ratunkowe. Stan mężczyzny był na tyle poważny, że konieczne okazało się wezwanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranny został przetransportowany drogą lotniczą do szpitala.

W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Ustalono, że zarówno maszynista, jak i kierownik pociągu byli trzeźwi. Żaden z podróżnych znajdujących się w składzie nie ucierpiał.

Okoliczności, w jakich 36-latek znalazł się na torach, oraz dokładny przebieg zdarzenia są obecnie przedmiotem postępowania prowadzonego przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

