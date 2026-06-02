Kontrowersyjny autobus 666 na Hel znów wyjedzie na drogi. O "szatańskiej" linii było głośno za granicą

Dlaczego PKS Gdynia zrezygnował z autobusu 666 na Hel?

Jeszcze parę lat temu sezonowe połączenie autobusowe kursujące z Dębek lub Karwi przez Półwysep Helski do Helu funkcjonowało pod numerem 666. Sytuacja zmieniła się w 2023 roku, gdy PKS Gdynia zdecydował o zastąpieniu go numerem 669. Powodem były kontrowersje związane z symboliką liczby 666, która przez część osób uznawana jest za tzw. „liczbę szatańską”.

Nie brakowało głosów, że takie oznaczenie nie powinno pojawiać się na publicznej linii autobusowej. Zupełnie inaczej patrzyli na sprawę internauci z zagranicy. Dla nich autobus szybko stał się internetowym fenomenem, głównie ze względu na trasę prowadzącą do Helu. Nazwa tej miejscowości brzmi bowiem bardzo podobnie do angielskiego słowa „hell”, czyli piekło. Połączenie „szatańskiego” numeru i kierunku podróży przyciągnęło uwagę internautów na całym świecie. O nietypowej linii pisały między innymi CNN, BBC oraz media z Brazylii, Włoch i wielu innych krajów.

Brytyjski „Daily Mail” przypominał, że oznaczenie 666 zostało wycofane w czerwcu 2023 roku po wieloletnich protestach środowisk konserwatywnych, które określały je jako przejaw „satanistycznej” i „antychrześcijańskiej propagandy”.

FlixBus przejmuje pałeczkę. Autobus 666 z Krakowa wyruszy na Półwysep Helski

Po trzyletniej przerwie numer 666 ponownie pojawi się na trasie prowadzącej na Półwysep Helski. Tym razem za połączenie nie będzie odpowiadał jednak PKS Gdynia. Jak informuje TVN24, po charakterystyczne oznaczenie sięgnął prywatny przewoźnik FlixBus, który uruchamia wakacyjne kursy z Krakowa do Helu. Numer 666 został nadany celowo.

Przedstawiciele firmy przyznali, że przed uruchomieniem połączenia analizowano zarówno możliwe reakcje podróżnych, jak i ewentualne konsekwencje wizerunkowe. Ostatecznie uznano jednak, że numer może stać się elementem promocji nowej trasy. Jak zaznacza przewoźnik, dotychczasowy odbiór pomysłu jest przeważnie neutralny lub pozytywny.

Wakacyjna trasa autobusu 666 na Hel. Sprawdź przebieg przejazdu

Nowe połączenie będzie funkcjonować przez cały sezon wakacyjny. Przewidziano po jednym kursie dziennie w każdą stronę przez siedem dni w tygodniu. Trasa rozpocznie się w Krakowie, a następnie poprowadzi przez Warszawę, lotnisko Warszawa-Modlin, Drobin, Sierpc, Rypin, Brodnicę, Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński, Grudziądz, Gdańsk, Gdynię i Władysławowo. Dalej autobus przejedzie przez Chałupy, Kuźnicę, Jastarnię oraz Juratę, by zakończyć bieg w Helu.

