Wysyłał jej po 1 groszu na konto i ukradł tablice! 22-latka "zniszczyła" nieodwzajemniona miłość

Zakochał się bez wzajemności i zaczął ją prześladować. 22-latek zatrzymany

Nieodwzajemnione uczucia wkrótce przerodziły się w uporczywe nękanie! Policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o stalking, kierowanie gróźb oraz kradzież tablic rejestracyjnych należących do mieszkanki powiatu lęborskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że pomysłowy "adorator" przez ponad rok nękał kobietę, ponieważ ta nie odwzajemniała jego uczuć.

- Nachodził ją w domu, wydzwaniał do niej, wysyłał wiele wiadomości sms. Tworzył nawet fikcyjne konta na portalach społecznościowych, żeby przez nie kontaktować się z pokrzywdzoną. Na adres kobiety wysyłał nieopłacone przesyłki, również o znacznej wartości, a na jej konto wielokrotnie przelewał po 1 groszu. W lutym ukradł tablice rejestracyjne od jej samochodu i porzucił je w lesie - informują policjanci z Lęborka.

Z czasem mężczyzna zaczął również kierować wobec kobiety groźby. Po zgłoszeniu sprawy na policję, funkcjonariusze zatrzymali w czwartek (26 marca) 22-latka w jego miejscu zamieszkania na terenie powiatu lęborskiego. Mundurowi odzyskali również skradzione tablice rejestracyjne.

Stalker usłyszał zarzuty. Ma zakaz zbliżania się do kobiety

Dzień po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym postawić mu zarzuty uporczywego nękania, kierowania gróźb oraz kradzieży tablic rejestracyjnych.

- Prokurator zastosował wobec 22-latka środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju, kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej oraz do jej miejsca zamieszkania - dodają funkcjonariusze.

Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat więzienia.

