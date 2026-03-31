Raja z gdańskiego zoo maluje obrazy. Czasem przy okazji podjada kredki, ale jej talent zaskakuje!

Dawid Piątkowski
2026-03-31 9:22

Raja urodziła się 18 stycznia 1972 roku w Rostocku. Do oliwskiego zoo trafiła w styczniu 2000 roku. Jedna z najstarszych samic orangutana w Europie jest prawdziwą artystką, o czym można się przekonać m.in. w mediach społecznościowych gdańskiego ogrodu zoologicznego. Jej prace można również zobaczyć na żywo w domu kultury w Brzeźnie, należącym do Gdańskiego Archipelagu Kultury. Raja uwielbia rysować. I trzeba przyznać, że wychodzi jej to naprawdę dobrze. Zobaczcie sami.

Autor: Gdański Ogród Zoologiczny/ Facebook

Oto Raja! Orangutanica z Gdańska, która uwielbia rysować

Raja potrafi zamiatać, myć podłogę, a nawet zrobić pranie z ubrań, które dostaje do zabawy. Ma już 54 lata, ale wciąż nie brakuje jej energii, którą potrafi dobrze wykorzystać. W gdańskim zoo mieszka od 2000 roku. Jako artystka lubi oddawać się swoim pasjom w samotności. Szczególnie wtedy, gdy dostanie kredki i białą kartkę papieru.

- Głośnymi cmoknięciami daje znak swoim opiekunom, że czas na pracę artystyczną. Dostaje kredki świecowe (nietoksyczne, bo nie tylko kolor się liczy ale i smak), blok rysunkowy i przystępuje do twórczej pracy. Nie każde dzieło uznaje za udane i szybko je niszczy. Za te godne wystawienia pobiera opłatę w postaci ulubionych smakołyków – bananów, orzechów czy suszonych moreli - czytamy na stronie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Raja, jak na artystkę przystało, bywa nieco ekscentryczna. Lubi zakładać ubrania, które dostaje do zabawy, zwłaszcza sukienki, kapelusze i rajstopy. Chętnie zaskakuje odwiedzających, a jej najnowsze prace można podziwiać do 8 maja w należącej do Gdańskiego Archipelagu Kultury Projektorni w Brzeźnie.

Poznaj artystkę Raję! Orangutanica z gdańskiego zoo ma swoją wystawę w Brzeźnie

Pod koniec marca 2026 roku w Projektorni GAK w Brzeźnie odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy wspólnie tworzyli bezpieczne zabawki dla podopiecznych zoo. Wydarzeniu towarzyszyły także rozmowy o życiu orangutanicy Rai, jej twórczości oraz o sytuacji orangutanów w ich naturalnym środowisku i zagrożeniach, z jakimi się mierzą.

Uczestnicy dowiedzieli się również, jak można realnie wspierać ochronę tych zwierząt, poprzez codzienne wybory, działania i wsparcie odpowiednich inicjatyw. Podczas wydarzenia zaprezentowano także prace artystki z gdańskiego zoo, które można oglądać na wystawie przez najbliższe dwa miesiące.

- Takiej artystki nie ma nigdzie indziej. Tylko w Gdańsku, Raja, orangutanica z Gdański Ogród Zoologiczny, uwielbia rysować. Robi to wtedy, kiedy sama chce i po swojemu. Jej prace powstają z linii, powtórzeń i gestów. Widać w nich skupienie, uważność i coś bardzo osobistego. To wystawa, która zostaje w głowie na dłużej. Jeśli macie ochotę zobaczyć ją na własne oczy, zapraszamy do Brzeźna. Prace Rai można oglądać do 8 maja - informuje Projektornia w mediach społecznościowych.

