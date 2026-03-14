Wyjątkowe narodziny w gdańskim zoo. Mama ukrywa malucha pod słomą [WIDEO]

Nowy mieszkaniec gdańskiego zoo. To samiczka hipopotama karłowatego

Na ten moment nowo narodzoną samiczkę można wypatrzeć przez małe okienka w pawilonie, jeśli tylko dopisze nam szczęście. Kiedy na zewnątrz zrobi się cieplej, maluch zacznie pojawiać się na wybiegu zewnętrznym. Szczęśliwymi rodzicami małej hipopotamki z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego zostali 9-letnia Malela i 15-letni Sapo, którzy troskliwie opiekują się swoim potomkiem.

"Nic słodszego dzisiaj nie zobaczycie. Przedstawiamy Wam małą samiczkę hipopotamka karłowatego. Rośnie jak na drożdżach i przy odrobinie szczęścia uda się Wam ją zobaczyć" - informuje Gdański Ogród Zoologiczny w mediach społecznościowych.

Gdańskie zoo przypomina, że hipopotamy karłowate są niezwykle narażone na wyginięcie. W naturalnym środowisku, głównie w lasach Afryki Zachodniej, przetrwało ich zaledwie kilka tysięcy. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest masowa wycinka drzew pod tereny rolnicze, która niszczy ich siedliska. Dodatkowo populację dziesiątkują kłusownicy oraz postępująca fragmentacja grup, co negatywnie wpływa na różnorodność genetyczną tych zwierząt.

Mama z gdańskiego zoo chowa młode pod słomą

Ciąża u hipopotamów karłowatych zajmuje od sześciu do siedmiu miesięcy, po czym na świat przychodzi zazwyczaj jedno młode, ważące ok. 5 kilogramów. Noworodek błyskawicznie przybiera na wadze i rozwija się, spędzając pierwsze miesiące życia całkowicie pod opieką matki i żywi się wyłącznie jej mlekiem.

"Nasza malutka hipopotamka rośnie jak na drożdżach, jednak jej mama przy każdej okazji przykrywa ją słomą" - czytamy w social mediach.

Jak podkreślają opiekunowie z gdańskiej placówki, samica hipopotama wykazuje się ogromną opiekuńczością i troską o swoje maleństwo.

"Mamę z dzieckiem można zobaczyć w pawilonie hipopotamów. Przy odrobinie szczęście i dużej dozie cierpliwości powinności zobaczyć je podczas ich codziennego odpoczynku. Wpadajcie nas odwiedzić!" - dodaje zoo.

Historyczne narodziny żyrafy w Gdańsku

Pojawienie się na świecie małej hipopotamki to kolejny sukces hodowlany gdańskiego ogrodu w ostatnim czasie. Zaledwie pod koniec ubiegłego roku świętowano tam pierwsze w historii placówki narodziny żyrafy. Młody osobnik rozwija się prawidłowo i pod okiem doświadczonych pracowników powoli aklimatyzuje się w stadzie. Ze względu na wysoki stopień skomplikowania porodu u żyraf i konieczność specjalistycznych przygotowań, wydarzenie to odbiło się szerokim echem wśród pracowników ogrodu.