Na świecie istnieje wiele miejsc, które potrafią zaskoczyć swoją historią lub niezwykłymi mieszkańcami. Niektóre z nich pozostają mało znane, choć kryją w sobie coś naprawdę nietypowego. Jednym z takich miejsc jest niewielka japońska wyspa Okunoshima. Dziś kojarzy się przede wszystkim z setkami królików swobodnie biegających po ścieżkach i plażach, dzięki czemu zyskała przydomek "Wyspy Królików". Jakie jednak sekrety skrywa?

Wyspa królików w Japonii

Okunoshima leży na Morzu Wewnętrznym Seto, w prefekturze Hiroshima Prefecture. Choć wyspa jest niewielka, zyskała międzynarodową sławę dzięki swoim niezwykłym mieszkańcom. Żyje tam bowiem kilkaset królików - szacuje się, że od około 400 do nawet 700 osobników. Zwierzęta nie boją się ludzi i często podbiegają do turystów w nadziei na przekąskę.

Co ciekawe, aby chronić zwierzęta, obowiązują tam specjalne zasady. Na wyspę nie wolno przywozić psów ani kotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla królików. Większość z nich w dużej mierze polega na jedzeniu przynoszonym przez turystów oraz wolontariuszy.

Dlaczego na wyspie roi się od królików?

Najczęściej przyjmuje się, że obecna populacja królików pochodzi od niewielkiej grupy zwierząt wypuszczonych na wyspie w latach 70. XX wieku, prawdopodobnie przez uczniów pobliskiej szkoły. Według jednej z relacji było to zaledwie osiem królików, które szybko się rozmnożyły.

Niestety, istnieje też druga, bardziej dramatyczna historia. W czasie II wojny światowej na wyspie działała bowiem tajna fabryka broni chemicznej, a króliki mogły być wykorzystywane przy testach związanych z bronią chemiczną.

Tajemnica z czasów wojny

Sielankowy obraz wyspy z królikami zupełnie nie pasuje do jej przeszłości. W pierwszej połowie XX wieku było to jedno z najbardziej tajnych miejsc w Japonii.

W latach 1929-1945 na Okunoshima działała fabryka broni chemicznej, gdzie produkowano różne substancje chemiczne wykorzystywane podczas działań wojennych. Wyspę wybrano nieprzypadkowo. Była odizolowana i stosunkowo łatwa do ukrycia przed światem. Aby zachować pełną tajemnicę, w pewnym okresie usunięto ją nawet z części map Japonii.