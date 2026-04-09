Wracają opłaty za wstęp na sopockie molo. Znamy cennik i wiemy, na co pójdą pieniądze z biletów

Od 10 kwietnia powracają opłaty za wstęp na sopockie molo, obowiązujące do końca września.

Ceny biletów pozostają bez zmian: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, zniżki dla grup i rodzin.

Mieszkańcy Sopotu z Kartą Sopocką oraz dzieci do 3 lat i osoby z niepełnosprawnościami wchodzą za darmo.

Do września znów zapłacimy za wejście na molo w Sopocie. Cennik bez zmian

Wracają opłaty za wstęp na sopockie molo. Od piątku, 10 kwietnia, aż do końca września wejście na jedną z największych atrakcji kurortu ponownie będzie biletowane. Władze miasta zdecydowały, że ceny pozostaną na dotychczasowym poziomie.

- Za bilet normalny zapłacimy 10 zł, a za bilet ulgowy 5 zł. Wszystkie inne bilety grupowe i różne rodzaje biletów rodzinnych, ich ceny pozostają na tym samym poziomie. Oczywiście, tak jak do tej pory, mieszkańcy Sopotu, posiadacze Karty Sopockiej wejdą na molo w Sopocie za darmo - mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu.

Wejście na molo z ulgami. Kto zapłaci mniej, a kto wejdzie za darmo?

Poza posiadaczami aktywnej Karty Sopockiej, bezpłatne wejście przysługuje także dzieciom do trzeciego roku życia oraz osobom z niepełnosprawnościami do dwudziestego szóstego roku życia. Z kolei posiadacze Karty Turysty mogą liczyć na 20-procentową zniżkę. Jak co roku dostępne będą również ulgowe bilety dla seniorów.

W ubiegłym sezonie w Sopocie sprzedano prawie milion sto tysięcy biletów. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży biletów zasilają miejski budżet.

- Pieniądze są potem przeznaczane na na remonty. Między innymi również na utrzymanie infrastruktury samego molo, infrastruktury sportowej czy także rekreacyjnej. Oraz na finansowanie wydarzeń - dodaje Marek Niziołek.

Aby uniknąć stania w kolejkach, wejściówki można nabyć także w biletomatach przy wejściu na molo oraz online na stronie molo.sopot.pl.

