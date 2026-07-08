Wojsko może wezwać cię do udostępnienia samochodu. Ministerstwo ujawnia plany na 2027 rok

MON planuje zwiększyć limity użycia pojazdów na rzecz armii. Co to oznacza dla cywilów?

Rządowe Centrum Legislacji zaprezentowało projekt dotyczący limitów na świadczenia rzeczowe, które wejdą w życie w 2027 roku. Obowiązek ten nie jest nowością, wynika on z obowiązującej ustawy o obronie Ojczyzny. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej jedynie wyznacza pułapy określające, ile sprzętu cywilnego państwo będzie mogło użyć do działań na rzecz bezpieczeństwa. W praktyce resort przewiduje czasowe pożyczanie od obywateli pojazdów, maszyn czy nieruchomości przez struktury państwowe.

Armia chce skorzystać z samochodów i maszyn. Opublikowano wytyczne

Opublikowane przepisy wprowadzają wyższe wskaźniki dla udostępniania mienia cywilnego. Zgodnie z ustaleniami na 2027 rok wojsko może wziąć pod uwagę:

nawet 293 samochody,

maksymalnie 34 przyczepy lub naczepy,

do 27 maszyn (w tym ciężki sprzęt budowlany),

około 400 nieruchomości, które pomogą w organizacji np. kwalifikacji wojskowej.

Cywilne mienie może okazać się kluczowe w wielu sytuacjach. Wojsko zażąda jego wydania, jeśli zajdzie potrzeba organizacji ćwiczeń, weryfikacji gotowości mobilizacyjnej, czy też prowadzenia działań antykryzysowych oraz walki ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

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Gdy armia poprosi o wydanie mienia prywatnego. Zasady postępowania dla obywateli

Pojawienie się funkcjonariusza przed domem czy odbiór pisma urzędowego nie powinny wywoływać lęku. Decyzja administracyjna to nie konfiskata czy trwałe przejęcie dobytku, lecz jedynie wezwanie do czasowego udostępnienia. Należy wnikliwie przeczytać dokument i upewnić się, jakie konkretnie działania będzie trzeba podjąć w ramach świadczeń przewidzianych przez ustawę. Warto przypomnieć, że obywatel zachowuje prawo do zaskarżenia takiej decyzji, a w zamian za użyczenie sprzętu lub terenu otrzyma stosowną rekompensatę finansową.