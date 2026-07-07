10 najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. Wybraliśmy prawdziwe perełki

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-07 17:36

Wakacje trwają w najlepsze, a wielu Polaków właśnie teraz planuje urlop nad morzem. Bałtyk od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków letniego wypoczynku - kusi szerokimi plażami, szumem fal i wyjątkowymi krajobrazami. Gdzie jednak warto jechać? Wybraliśmy 10 nadmorskich perełek.

Wakacje 2026 pod znakiem wypoczynku nad morzem

Początek wakacji pokazał nam, że polskie morze jest popularną destynacją wśród turystów. Tłumy mogliśmy zobaczyć m.in. w pierwszy weekend lipca, kiedy to nad Polską pojawiły się prawdziwie afrykańskie upały. Właśnie wtedy okazało się, że jeśli pogoda sprzyja, nasz Bałtyk może okazać się naprawdę świetną destynacją na urlop. Gdzie jednak konkretnie jechać? Zebraliśmy 10 najlepszych plaż.

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TOP 10 plaż nad Bałtykiem. Nadmorskie perełki

Polskie wybrzeże skrywa wiele wyjątkowych miejsc, które jednak w szczególności warto odwiedzić? O tym dowiecie się, sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej, gdzie wypisaliśmy 10 najlepszych plaż nad Bałtykiem.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

NAJLEPSZE PLAŻE NAD MORZEM [LISTA]

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Galeria zdjęć 10

Bałtyk potrafi zachwycić

Morze Bałtyckie skrywa znacznie więcej niż tylko najbardziej znane nadmorskie kurorty, takie jak Sopot, Mielno czy Kołobrzeg. Choć popularne miejscowości od lat przyciągają tłumy turystów, to pamiętajmy, że polskie wybrzeże oferuje także wiele mniej oczywistych zakątków, gdzie można odpocząć w ciszy i bliżej natury. Kameralne plaże, dzikie wydmy, leśne ścieżki i malownicze klify pokazują, że region ten zaskakuje różnorodnością.

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Nadmorskie kurorty kuszą inwestorów

Warto także wspomnieć, że polskie wybrzeże od lat przyciąga nie tylko turystów, ale także inwestorów, którzy dostrzegają ogromny potencjał tego regionu. Rosnące zainteresowanie wypoczynkiem nad Bałtykiem sprawia, że powstają tu nowe hotele, apartamenty i kompleksy rekreacyjne, które mają przyciągać gości przez cały rok, nie tylko w sezonie letnim. Przykładem dużych inwestycji jest Hotel Gołębiewski w Pobierowie – jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów hotelowych na polskim wybrzeżu.

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Zejście na plażę hotel Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]
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