Pogoda oszaleje nad morzem! Sztorm i wielkie wichury

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-07 15:50

Pogoda jak z najgorszych wakacyjnych koszmarów! Niestety właśnie tego można spodziewać się teraz nad polskim morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższe, III stopnia, ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem dla części województwa pomorskiego. Synoptycy nie mają wątpliwości, że mieszkańcy i turyści powinni zachować szczególną ostrożność.

Wichura nad Bałtykiem! Wł.jpg
Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Na zdjęciu widoczna jest rozległa plaża z ciemnym, wzburzonym morzem i niebem rozdzielonym na jasną i ciemną część. W centralnej części obrazu stoi samotna postać w szarej kurtce, obserwująca wysoką falę uderzającą o brzeg. Po prawej stronie, w oddali, rozciąga się długie molo, z budynkiem na jego końcu. Skalista linia brzegowa z lewej strony zdjęcia wije się w głąb obrazu, a niebo nad horyzontem jest jasne, podczas gdy nad morzem dominują ciemne, burzowe chmury, z widocznymi w tle ptakami.

IMGW ostrzega przed wyjątkowo silnymi wichurami w województwie pomorskim. Wiatr powieje z prędkością do 120 km/h

Kto wyjechał na wakacje nad polskie morze, powinien w najbliższe dni mieć się na baczności. Bo będzie naprawdę mocno wiało! Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega w Radiu ESKA: "Dla części województwa pomorskiego, głównie dla jego nadmorskich powiatów, zostały wydane ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym wiatrem. W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km h, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115 120 km h.”

Wieje nie tylko nad morzem. Na południu kraju ostrzeżenia przed burzami

Tak silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, zrywać dachy i powodować utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Na wybrzeżu sztorm może znacząco podnieść poziom morza. To jednak nie koniec groźnych zjawisk. IMGW wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla siedmiu województw na południu kraju. Obejmują one województwa śląskie, małopolskie i podkarpackie oraz części województw dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru osiągające 80 km/h, a lokalnie także grad.

Meteorolodzy ostrzegają również przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na mniejszych rzekach i w miastach. W przypadku szczególnie intensywnych opadów niewykluczone są lokalne podtopienia, a punktowo możliwe będzie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do mieszkańców części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W komunikacie zaapelowano o unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr. Synoptycy podkreślają, że sytuacja będzie dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i stosować się do zaleceń służb.

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