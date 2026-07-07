Pogoda oszaleje nad morzem! Sztorm i wielkie wichury

IMGW ostrzega przed wyjątkowo silnymi wichurami w województwie pomorskim. Wiatr powieje z prędkością do 120 km/h

Kto wyjechał na wakacje nad polskie morze, powinien w najbliższe dni mieć się na baczności. Bo będzie naprawdę mocno wiało! Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega w Radiu ESKA: "Dla części województwa pomorskiego, głównie dla jego nadmorskich powiatów, zostały wydane ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym wiatrem. W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km h, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115 120 km h.”

Wieje nie tylko nad morzem. Na południu kraju ostrzeżenia przed burzami

Tak silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, zrywać dachy i powodować utrudnienia w ruchu drogowym i kolejowym. Na wybrzeżu sztorm może znacząco podnieść poziom morza. To jednak nie koniec groźnych zjawisk. IMGW wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla siedmiu województw na południu kraju. Obejmują one województwa śląskie, małopolskie i podkarpackie oraz części województw dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru osiągające 80 km/h, a lokalnie także grad.

Meteorolodzy ostrzegają również przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na mniejszych rzekach i w miastach. W przypadku szczególnie intensywnych opadów niewykluczone są lokalne podtopienia, a punktowo możliwe będzie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do mieszkańców części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W komunikacie zaapelowano o unikanie otwartych przestrzeni oraz zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr. Synoptycy podkreślają, że sytuacja będzie dynamiczna, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe i stosować się do zaleceń służb.

Sonda Wolisz wypoczynek nad jeziorem czy nad morzem? MORZE JEZIORO Wolę góry