Do odbiorców na terenie Słupska trafił Alert RCB z informacją o planowanych ćwiczeniach systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Dla mieszkańców to ważny sygnał praktyczny: w mieście mogą być słyszalne syreny, ale ma to związek z zapowiedzianymi ćwiczeniami. Z informacji opublikowanych przez gov.pl wynika, że ćwiczenia zaplanowano na 7 i 8 lipca w godzinach 10:00-13:00. Komunikat dotyczy terenu Słupska i zawiera apel o zachowanie spokoju.

Kiedy w Słupsku będą słyszalne syreny

RCB poinformowało, że ćwiczenia mają odbyć się w ciągu dwóch dni: 07.07 i 08.07. W obu przypadkach wskazano ten sam przedział czasowy, czyli od 10:00 do 13:00.

To oznacza, że właśnie w tych godzinach mieszkańcy oraz osoby przebywające na terenie miasta mogą usłyszeć syreny alarmowe. Z przekazanego komunikatu wynika jednak wyraźnie, że chodzi o testy w ramach ćwiczeń systemu alarmowania, a nie o informację o realnym zagrożeniu.

Do kogo skierowano komunikat

Alert został wysłany do odbiorców znajdujących się na terenie Słupska. Dla lokalnej społeczności najważniejsze jest to, że uruchomienie syren w podanych godzinach zostało wcześniej zapowiedziane. W komunikacie RCB podkreślono też, by zachować spokój, co ma ograniczyć niepotrzebny niepokój związany z dźwiękiem alarmu.

Co wiadomo, a czego nie podano

Oficjalna informacja jest krótka i koncentruje się na najważniejszych danych: terminie, godzinach i obszarze objętym ćwiczeniami. Nie podano natomiast bardziej szczegółowych lokalizacji w mieście ani tego, czy syreny będą uruchamiane równocześnie w całym Słupsku, czy tylko w wybranych miejscach.

Nie ma też dodatkowych informacji o rodzaju użytych syren czy dokładnym przebiegu ćwiczeń w przedziale 10:00-13:00.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/alert-rcb---cwiczenia-z-wykorzystaniem-syren-w-slupsku-

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię? Pytanie 1 z 13 Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła? Jan Piotr Jakub Następne pytanie