Alert RCB dla Słupska. 7 i 8 lipca zawyją syreny alarmowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-07 13:56

Do odbiorców w Słupsku trafił Alert RCB: 7 i 8 lipca w mieście mogą być słyszalne syreny alarmowe. RCB zapowiada, że między 10:00 a 13:00 będą to ćwiczenia systemu alarmowania, a mieszkańcy mają zachować spokój.

Głośniki syreny alarmowej na maszcie na tle nieba i budynków. O ćwiczeniach w Słupsku przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa jasnoszare megafony z tubami skierowanymi w różne strony zamontowane są na pionowym, metalowym słupie pośrodku kadru. Lewy megafon jest nieco bliżej obiektywu, z widocznym okrągłym otworem głośnika w jego wnętrzu. Prawy megafon jest nieco mniejszy i skierowany pod innym kątem. Oba urządzenia połączone są czarnymi kablami z elementami montażowymi na słupie. Tło stanowi rozmyte niebo w odcieniach szarości i beżu, a także niewyraźne zarysy dachów budynków na dole kadru, z jednym większym, białym budynkiem po prawej stronie.

Do odbiorców na terenie Słupska trafił Alert RCB z informacją o planowanych ćwiczeniach systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Dla mieszkańców to ważny sygnał praktyczny: w mieście mogą być słyszalne syreny, ale ma to związek z zapowiedzianymi ćwiczeniami. Z informacji opublikowanych przez gov.pl wynika, że ćwiczenia zaplanowano na 7 i 8 lipca w godzinach 10:00-13:00. Komunikat dotyczy terenu Słupska i zawiera apel o zachowanie spokoju.

Kiedy w Słupsku będą słyszalne syreny

RCB poinformowało, że ćwiczenia mają odbyć się w ciągu dwóch dni: 07.07 i 08.07. W obu przypadkach wskazano ten sam przedział czasowy, czyli od 10:00 do 13:00.

To oznacza, że właśnie w tych godzinach mieszkańcy oraz osoby przebywające na terenie miasta mogą usłyszeć syreny alarmowe. Z przekazanego komunikatu wynika jednak wyraźnie, że chodzi o testy w ramach ćwiczeń systemu alarmowania, a nie o informację o realnym zagrożeniu.

Do kogo skierowano komunikat

Alert został wysłany do odbiorców znajdujących się na terenie Słupska. Dla lokalnej społeczności najważniejsze jest to, że uruchomienie syren w podanych godzinach zostało wcześniej zapowiedziane. W komunikacie RCB podkreślono też, by zachować spokój, co ma ograniczyć niepotrzebny niepokój związany z dźwiękiem alarmu.

Co wiadomo, a czego nie podano

Oficjalna informacja jest krótka i koncentruje się na najważniejszych danych: terminie, godzinach i obszarze objętym ćwiczeniami. Nie podano natomiast bardziej szczegółowych lokalizacji w mieście ani tego, czy syreny będą uruchamiane równocześnie w całym Słupsku, czy tylko w wybranych miejscach.

Nie ma też dodatkowych informacji o rodzaju użytych syren czy dokładnym przebiegu ćwiczeń w przedziale 10:00-13:00

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/alert-rcb---cwiczenia-z-wykorzystaniem-syren-w-slupsku-

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię?
Pytanie 1 z 13
Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła?
Owcami koszą trawę w Krakowie