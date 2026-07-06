Wakacje 2026 nad morzem

Polskie wybrzeże od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na letni wypoczynek. Szerokie, piaszczyste plaże, szum fal, nadmorskie promenady i liczne atrakcje sprawiają, że każdego sezonu nad Bałtyk przyjeżdżają miliony turystów. Coraz więcej osób zwraca jednak uwagę nie tylko na dostęp do morza, ale także na spokojniejszą atmosferę, malownicze krajobrazy oraz możliwość aktywnego spędzania czasu. W efekcie zmieniają się wakacyjne trendy, a obok najbardziej znanych kurortów rosnącą popularnością cieszą się miejsca oferujące nieco inny charakter wypoczynku.

Gdzie nad morze? Te nadmorskie kurorty to strzał w 10!

Lato to czas, gdy tysiące Polaków planują urlop nad Bałtykiem. Choć wielu turystów co roku wraca do najbardziej znanych kurortów, coraz więcej osób szuka miejsc, które oferują nie tylko piękne widoki, ale także spokojniejszą atmosferę, ciekawe atrakcje i komfortowy wypoczynek. Jeśli zastanawiasz się, gdzie wybrać się nad morze w tym sezonie, warto zwrócić uwagę na kilka miejscowości, które zdobywają coraz większe uznanie wśród turystów. Okazuje się bowiem, że w nadmorskim pasie Polski - ku zdziwieniu wielu - znajdują się także inne kurorty, nie tylko Mielno, Sopot czy Kołobrzeg!

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Już nie Mielno. Teraz te kurorty robią furorę wśród Polaków [LISTA]

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Pogoda nad morzem

Udane wakacje nad morzem w dużej mierze zależą od pogody, dlatego wielu turystów śledzi prognozy jeszcze na długo przed wyjazdem. Słoneczne dni zachęcają do plażowania i kąpieli, ale nieco niższe temperatury sprzyjają też spacerom brzegiem morza, wycieczkom rowerowym czy zwiedzaniu okolicznych atrakcji. Pamiętajcie, że niezależnie od aury, polskie wybrzeże ma wiele do zaoferowania. Warto jednak zwrócić uwagę na ostrzeżenia i jeśli warunki na to nie pozwalają, należy unikać wchodzenia do morza.

Drastycznie rośnie liczba zamkniętych kąpielisk nad Bałtykiem. "Morze jest bezlitosne"