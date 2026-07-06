Koszmarny wypadek w Gdyni! 35-latek zginął podczas pracy

Makabryczne zdarzenie miało miejsce na terenie zakładu przy ulicy Hutniczej w Gdyni. Śmiertelny wypadek wstrząsnął okolicą.

Mężczyzna zginął w trakcie naprawy samochodu ciężarowego. Został najechany przez 45-latka kierującego pojazdem.

Na miejscu tragedii pracowały służby. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady i pod nadzorem prokuratury badają sprawę.

Więcej informacji o tym wstrząsającym wypadku znajdziesz w dalszej części artykułu.

Gdynia. 35-letni mężczyzna zginął w trakcie pracy

Zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu na terenie firmy przy ul. Hutniczej wpłynęło do służb w poniedziałek około godziny 10. Na miejsce natychmiast wysłano policjantów, strażaków oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, 45-letni kierowca ciężarówki marki DAF potrącił 35-latka, który wykonywał naprawę tego pojazdu. Mężczyzna odniósł bardzo poważne obrażenia. Mimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.

Śmiertelny wypadek na ulicy Hutniczej. Prokuratura bada sprawę

Po wypadku teren został zabezpieczony. Przez kilka godzin pracowali tam policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz prokurator. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady i ustalają, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.

Na czas prowadzonych czynności zamknięto odcinek ul. Hutniczej. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami, a autobusy linii R zostały skierowane na objazd ulicami Unruga i Pucką.

SZCZERBA: Jest potrzebne nowe otwarcie w Szpitalu Południowym