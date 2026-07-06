Chcieli pomóc nietrzeźwemu Ukraińcowi. Reakcja 40-latka przyprawia o gęsią skórkę

Pomoc dla nietrzeźwego mieszkańca Gdańska. Agresja zamiast wdzięczności

Funkcjonariusze z Gdańska zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który miał grozić mieszkańcom swojego bloku. Wcześniej ci sami sąsiedzi zainteresowali się jego losem, gdy zauważyli, że pijany leży przed wejściem do budynku. W upalne przedpołudnie policjanci z komisariatu przy ul. Kartuskiej 245B otrzymali zgłoszenie dotyczące mężczyzny znajdującego się przed jednym z bloków na Suchaninie.

- Zatroskani sąsiedzi powiadomili służby, ponieważ panujące tego dnia upały mogły okazać się dla niego niebezpieczne. Chwilę przed tym, jak przyjechali policjanci, obudzony przez sąsiadów mężczyzna zaczął im grozić pozbawieniem życia – informują gdańscy funkcjonariusze.

Lokatorzy potraktowali wypowiadane pod ich adresem groźby bardzo poważnie i uznali, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Zdecydowali się więc zawiadomić policję. Mundurowi ustalili tożsamość 40-latka, zweryfikowali jego dane w policyjnych bazach, a następnie przewieźli go do pogotowia socjalnego, gdzie miał wytrzeźwieć. Badanie wykazało, że w chwili interwencji miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Sprawa obywatela Ukrainy w prokuraturze. Sądny finał

Dalsze czynności prowadzili policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego komisariatu przy ul. Kartuskiej 245B. Śledczy przyjęli zawiadomienie od pokrzywdzonych i przesłuchali świadków. W środę wieczorem 40-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału kryminalnego. Następnego dnia trafił do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, gdzie przedstawiono mu zarzuty kierowania gróźb wobec osób ze względu na ich przynależność narodową oraz ich znieważenia.

- Wobec 40-latka prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 5 lat więzienia – dodają mundurowi.

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