Zielone znaki na drogach. To drobna sugestia dla kierowców

Zielona obwódka zamiast czerwonej. Ten znak łatwo pomylić z ograniczeniem prędkości

Znaki drogowe mają przede wszystkim przekazywać kierowcom jasne informacje. W większości europejskich krajów czerwone obwódki kojarzą się z zakazami i obowiązującymi ograniczeniami, dlatego widok niemal identycznego znaku w zielonym kolorze może wywołać konsternację.

Choć z daleka wygląda jak zwykły znak ograniczenia prędkości, w rzeczywistości pełni zupełnie inną funkcję. Zielona obwódka nie oznacza nowego przepisu ani obowiązku. To jedynie wskazówka dla kierowców, z jaką prędkością najlepiej poruszać się na danym odcinku drogi.

Co oznacza zielony znak z liczbą?

Liczba umieszczona na znaku wskazuje prędkość rekomendowaną. Oznacza to, że kierowca powinien rozważyć jazdę z taką właśnie prędkością, ponieważ została ona uznana za najbardziej odpowiednią dla konkretnego miejsca. Nie jest to jednak limit obowiązkowy.

Przykładowo, jeśli na znaku widnieje liczba 20 lub 30, ma ona zachęcać do wolniejszej jazdy w rejonie, gdzie mogą pojawiać się piesi, rowerzyści lub dzieci. Kierowca nie otrzyma mandatu wyłącznie za przekroczenie wartości wskazanej na zielonym znaku, o ile jednocześnie nie naruszy obowiązującego limitu prędkości wynikającego z innych przepisów.

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Zielone ograniczenie prędkości. Gdzie można spotkać takie oznakowanie?

Zielone znaki z zalecaną prędkością są stosowane przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Najczęściej pojawiają się:

w pobliżu szkół,

na osiedlach mieszkaniowych,

przy parkach i placach zabaw.

Obecnie polskie przepisy nie przewidują stosowania znaków z zieloną obwódką jako oznaczenia zalecanej prędkości. Kierowcy poruszający się po polskich drogach spotykają klasyczne znaki ograniczenia prędkości z czerwoną obwódką oraz inne znaki informacyjne, jednak zielone odpowiedniki nie są elementem krajowego systemu oznakowania.