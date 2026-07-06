Uderzył pracownika ochrony siatką z butelką. Po zatrzymaniu wyszło na jaw coś jeszcze

Gdańsk: Awantura w markecie. 35-latek uderzył pracownika w głowę

Do zdarzenia doszło w środę, 1 lipca, w jednym z supermarketów. Mężczyzna zabrał z półki alkohol i próbował wyjść ze sklepu, nie płacąc za towar. Gdy interweniował pracownik ochrony, 35-latek uderzył go w głowę torbą, w której znajdowała się szklana butelka. Na miejsce wezwano policję, a zatrzymany trafił do komisariatu, gdzie rozpoczęły się dalsze czynności.

Podczas wyjaśniania sprawy funkcjonariusze odkryli, że zatrzymany ma na swoim koncie znacznie więcej kradzieży. Policjanci z Przymorza ustalili, że od kwietnia do maja miał dopuścić się 10 kradzieży, powodując straty przekraczające 5500 zł. Najczęściej kradł markowe perfumy. Śledczy ustalili również, że między majem a czerwcem trzykrotnie okradł jedną z drogerii kosmetycznych, wynosząc produkty warte ponad 7600 zł.

- Został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty, w tym za kradzież i kradzież rozbójniczą. W związku z tym, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, za które odbywał kary więzienia, teraz grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Wczoraj Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk- Oliwa w Gdańsku podjął decyzję o jego aresztowaniu na okres 2 miesięcy – informują gdańscy funkcjonariusze.

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Policja na Przymorzu zatrzymała kolejnego złodzieja. 42-latek kradł kawę

Na tym jednak praca policjantów z tego rewiru się nie zakończyła.

- Warto dodać, że również w środę dzielnicowi z Przymorza zatrzymali 42-latka, który działając w ten sam sposób, od 23 czerwca do 1 lipca, wykorzystując nieuwagę personelu sklepu, kradł kawy o łącznej wartości ponad 800 złotych. Kolejne zatrzymania są dowodem na to, że żaden sprawca kradzieży nie uniknie odpowiedzialności i prędzej czy później wpadnie w ręce organów ścigania – podsumowują mundurowi.