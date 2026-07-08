Potężna wichura uderza w polskie wybrzeże. Zamknięto słynne molo!

Potężny wiatr uderza w Pomorze. Porywy sięgną 120 km/h, zamknięto molo i odwołano promy

Pogoda nad polskim morzem gwałtownie się pogarsza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem dla województwa pomorskiego. W części regionu obowiązują alerty III stopnia, czyli najwyższe z możliwych. Najtrudniejsze warunki prognozowane są na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Jak powiedział w Radiu ESKA synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz: „Dla części województwa pomorskiego, głównie dla jego nadmorskich powiatów, zostały wydane ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed silnym wiatrem. W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km h, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115–120 km h.”

Alert III stopnia obowiązuje w powiatach puckim i nowodworskim. Ostrzeżenia II stopnia wydano m.in. dla Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska oraz powiatów słupskiego i wejherowskiego. W kolejnych częściach Pomorza wiatr także będzie bardzo silny, a porywy mogą dochodzić do 85 km/h.

Zamknięto molo w Gdańsku Brzeźnie. Część rejsów promowych z Gdańska do Szwecji została odwołana

Ze względu na zagrożenie we wtorek wieczorem zamknięto molo w Gdańsku Brzeźnie. Zakaz obowiązuje do odwołania. Część rejsów promowych z Gdańska do Szwecji została odwołana. Samorządy i służby z Trójmiasta, Helu i Krynicy Morskiej apelują, aby nie wchodzić na plaże, falochrony, klify i nabrzeża. Wysokie fale mogą niespodziewanie wdzierać się na brzeg, a silny wiatr utrudnia utrzymanie równowagi. Zaleca się także unikanie parków i lasów oraz nieparkowanie samochodów pod drzewami.

Niebezpieczna pogoda nie ograniczy się tylko do wybrzeża. IMGW wydał również ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla siedmiu województw na południu kraju. Burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h i lokalnie grad. Meteorolodzy ostrzegają też przed gwałtownym wzrostem poziomu wody na mniejszych rzekach i lokalnymi podtopieniami.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do mieszkańców części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Służby przypominają, by zabezpieczyć przedmioty na balkonach i posesjach, unikać otwartych przestrzeni oraz na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. W razie zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Sonda Czy ceny nad polskim morzem są wygórowane? Tak, i to już od lat W tym sezonie są kosmiczne W tym sezonie wyjątkowo nie Nie, skądże

QUIZ. Jak dobrze znasz Pomorze? Pytanie 1 z 10 Te mosty zostały wybudowane, aby połączyć linią kolejową Berlin z Prusami Wschodnimi. Oba zostały zbombardowane w czasie II Wojny Światowej. Gdzie one się znajdują? W Gdańsku W Tczewie W Słupsku Następne pytanie