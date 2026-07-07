Wynagrodzenie do 13 tys. zł brutto miesięcznie

Nowe ogłoszenie opublikowane na stronie oferty.praca.gov.pl dotyczy stanowiska operatora maszyn i sprzętu rolniczego. Miejscem wykonywania pracy jest Głobino koło Słupska. Pracownik może liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 10 do 13 tys. zł brutto miesięcznie, przy czym ostateczna wysokość pensji będzie uzależniona od doświadczenia i posiadanych kwalifikacji. Dodatkowym atutem jest umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony, co zapewnia stabilność zatrudnienia.

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należała obsługa różnego rodzaju sprzętu wykorzystywanego na terenie zakładu. Chodzi między innymi o wózki, ładowarki, ciągniki oraz inne maszyny rolnicze. Pracownik będzie również odpowiedzialny za bieżącą eksploatację urządzeń oraz wykonywanie prostych prac związanych z ich utrzymaniem.

Doświadczenie ważniejsze niż wykształcenie

Pracodawca stawia przede wszystkim na praktyczne umiejętności. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w obsłudze i naprawie maszyn oraz wykazywać się samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Dodatkowym atutem będą prawo jazdy kategorii B, C i T, uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz kwalifikacje elektryczne. Wykształcenie nie odgrywa w tym przypadku kluczowej roli.

Praca na jedną zmianę

Stanowisko przewiduje pełny etat z pracą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Taki system pracy pozwala zachować stały harmonogram dnia i ułatwia pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

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