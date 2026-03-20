Trzymali kawę wartą 11 tys. zł w bagażniku BMW! Nie mieli paragonu na ani jedno opakowanie

Zaczęło się od jednego sklepu. W BMW mieli kawę wartą ponad 11 tys. zł

Pod koniec lutego w jednym z supermarketów w Człuchowie doszło do kradzieży. Dwóch mężczyzn: 30-latek ze Słupska i 37-latek z gminy Słupsk, zostało zatrzymanych tuż po wyjściu ze sklepu. Mieli przy sobie karton z 12 kilogramowymi opakowaniami kawy o wartości ponad 850 zł. Nie potrafili okazać paragonu i od razu przyznali się do kradzieży. Szybko okazało się jednak, że to dopiero początek sprawy.

Dzień później policjanci trafili na zaparkowane BMW, w którym znajdowały się kolejne skradzione produkty. W aucie odkryto aż 168 opakowań kawy, w tym także kawę mieloną. Wartość zabezpieczonego towaru przekroczyła 11 tysięcy złotych.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyźni działali w ten sposób od dłuższego czasu. Jeździli po różnych miejscowościach, kradli kawę w sklepach i gromadzili ją. Kolejne zgłoszenia tylko potwierdziły, że mieli do czynienia z powtarzalnym procederem na większą skalę.

- Pracując nad sprawą policjanci zaczęli łączyć kolejne fakty. Do jednostki napływały zawiadomienia z innych miejscowości, a ich analiza pozwoliła powiązać zatrzymanych z kolejnymi kradzieżami: w Udorpiu gmina Bytów - 6 opakowań kawy, w Lipce na terenie gminy Złotów - 8 opakowań kawy, w Brusach - 12 opakowań kawy, w Sępólnie Krajeńskim - 19 opakowań kawy. Łączna wartość strat w tych zdarzeniach wyniosła 4473,80 zł - informują człuchowscy funkcjonariusze.

Kradli „na raty” i wpadli. To może nie być koniec zarzutów

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty.

- W związku z tym, mężczyznom przedstawiono zarzut działania w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej sposobności, wspólnie i w porozumieniu, polegającego na dokonywaniu kradzieży w celu przywłaszczenia, tj. o czyn z art. 278 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 12 § 1 i 2 Kodeksu karnego. Do tych czynów się przyznali - dodają mundurowi

Do policji wciąż napływają kolejne zgłoszenia, dlatego niewykluczone, że lista zarzutów zostanie rozszerzona. Zgodnie z przepisami, za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku działania w sposób powtarzalny i zaplanowany sąd może wymierzyć surowszą karę.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

