Irek gubi szczenięce futerko i wkrótce wróci do Bałtyku! Malca znaleźli spacerowicze

Maleńka foka znaleziona na plaży w Ustce. Była skrajnie osłabiona

W sobotę, 7 marca, na plaży w Ustce zauważono młodego fokę szarą pokrytą charakterystycznym, białym futrem tzw. lanugo, które mają tylko najmłodsze osobniki. Na miejsce szybko dotarli wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF. Teren wokół zwierzęcia został zabezpieczony, a spacerowiczom tłumaczono, jak zachować się w pobliżu dzikiego ssaka.

Okazało się, że szczenię ma zaledwie około tygodnia i jest w bardzo złej kondycji. Było wychudzone i wyraźnie osłabione. Specjaliści ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zdecydowali o przewiezieniu zwierzęcia do ośrodka rehabilitacji. Ważący 17 kilogramów maluch otrzymał imię Irek - od ławeczki Ireny Kwiatkowskiej znajdującej się przy wejściu na plażę w pobliżu miejsca, gdzie został znaleziony.

Malec gubi już szczenięce futerko i wkrótce wróci do Bałtyku

Obecnie Irek przebywa w ośrodku rehabilitacji fok w Helu. Jest pierwszym tegorocznym pacjentem placówki. Jak czytamy w mediach społecznościowych, malec powoli dochodzi do zdrowia.

- Ciekawe co u naszego pacjenta nr 1 Irka? Gubi już swoje szczenięce futerko lanugo, zdrowieje i mamy nadzieję, że już wkrótce zacznie samodzielnie jeść. Trzymajcie kciuki - podaje fokarium na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Szczenię foku jest w ośrodku pod stałą, specjalistyczną opieką. Gdy nabierze sił i osiągnie właściwą kondycję, zostanie wypuszczony z powrotem do swojego naturalnego środowiska – do Bałtyku.

Zobaczyłeś fokę na plaży? Sprawdź, jak się zachować i gdzie zadzwonić

Warto pamiętać, że spotkanie foki na plaży to sytuacja, w której należy zachować szczególną ostrożność i odpowiedni dystans. Jak podaje fokarium w mediach społecznościowych, obowiązuje kilka podstawowych zasad.

- Nie zbliżaj się! Pamiętaj, foka jest dzikim zwierzęciem, które przestraszone lub rozdrażnione może stać się bardzo agresywne i dotkliwie pogryźć! - czytamy na profilu fokarium.

Pozwólmy foce odpocząć na brzegu. Jej obecność na plaży wcale nie musi oznaczać, że jest chora. Nie dotykajmy jej i nie próbujmy łapać. A w razie wątpliwości skontaktujmy się z odpowiednimi służbami.

Pamiętaj, że to jej naturalne środowisko. Zachowajmy dystans, nie hałasujmy i nie pozwalajmy zbliżać się do niej naszym zwierzętom podczas spaceru.

- Jeżeli martwi Cię zachowanie lub kondycja zwierzęcia, zadzwoń pod numer naszej całodobowej gorącej linii 601–88–99–40 lub do Błękitnego Patrolu WWF 795 536 009. Powiemy Ci, co dalej robić i jeśli będzie trzeba na miejsce przyjadą osoby przygotowane do zabezpieczenia zwierzęcia - dodaje fokarium.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie