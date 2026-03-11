Tygodniowy malec utknął na plaży w Ustce. Irek dostał imię po słynnej aktorce

Błękitny Patrol WWF uratował młodą fokę na plaży w Ustce

W sobotę, 7 marca, spacerowicze w Ustce natknęli się na małe szczenię foki szarej, które wciąż miało charakterystyczne dla noworodków białe futro, czyli lanugo. Na miejsce wezwano wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w tym lokalnego lidera Pawła Żmudę. O przebiegu akcji poinformowano w mediach społecznościowych.

- Teren wokół zwierzęcia został wygrodzony, a licznie zgromadzonym spacerowiczom wyjaśniono, jak należy zachować się w obecności dzikiego zwierzęcia. Foka była bardzo młoda, wychudzona i osłabiona - informuje patrol w social mediach.

Szczenię foki z Ustki przewieziono do Helu. Maluch dostał imię Irek

Eksperci ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu ocenili stan zwierzęcia i zdecydowali o przetransportowaniu go do ośrodka rehabilitacji. Na miejscu okazało się, że znaleziony samiec ma około tygodnia i waży 17 kilogramów.

Imię dla młodego ssaka zostało wybrane nieprzypadkowo. Zainspirowała je znana polska aktorka komediowa, która chętnie wypoczywała w Ustce, spacerując tamtejszą promenadą. Zwierzę znaleziono w pobliżu miejsca upamiętniającego artystkę.

- Opiekunki fok nadały mu imię Irek – od ławeczki Ireny Kwiatkowskiej znajdującej się przy wejściu na plażę w pobliżu miejsca, gdzie został znaleziony - komentuje patrol.

W ośrodku rehabilitacyjnym Irek otrzyma fachową opiekę, odpowiednie jedzenie i czas na regenerację. Kiedy młoda foka zyska odpowiednią wagę i siły, zostanie wypuszczona z powrotem do Morza Bałtyckiego.

- Dziękujemy osobom obecnym na plaży za życzliwość, współpracę i stosowanie się do zaleceń wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF. Dzięki temu zwierzę mogło spokojnie odpoczywać do czasu podjęcia decyzji o jego transporcie - dodaje patrol.

Co zrobić, gdy zobaczysz fokę na plaży? Zasady Błękitnego Patrolu WWF

Organizacja przypomina, by w razie spotkania foki zachować dystans wynoszący minimum 30 metrów, nie hałasować i pod żadnym pozorem nie płoszyć zwierzęcia w stronę wody. Właściciele psów powinni trzymać swoje czworonogi na smyczy. Każde takie zdarzenie należy zgłaszać Błękitnemu Patrolowi WWF, dzwoniąc pod numer 795 536 009.

Działania na rzecz ochrony tych ssaków morskich można również wspomóc, decydując się na symboliczną adopcję foki szarej poprzez stronę internetową WWF.

