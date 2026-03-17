To największy dworzec kolejowy na świecie. Kipi luksusem! PKP może się wstydzić

W wielu polskich miastach dworce kolejowe wciąż kojarzą się z odpadającym tynkiem, zamkniętymi kasami, pustymi poczekalniami i budynkami, które najlepsze lata mają dawno za sobą. Choć w ostatnich latach część stacji przeszła modernizacje, wciąż nie brakuje miejsc, gdzie infrastruktura wygląda na zapomnianą, a podróżni narzekają na brak wygody czy nowoczesnych rozwiązań.

Tymczasem w innych częściach świata powstają obiekty, które bardziej przypominają futurystyczne miasta niż zwykłe dworce. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest nowy kompleks w chińskim Chongqingu – stacja tak ogromna i nowoczesna, że już teraz nazywana jest największym dworcem kolejowym na świecie.

Dworzec wielkości 170 boisk piłkarskich - Chongqing East Railway Station

W południowo-zachodnich Chinach powstał gigant, który całkowicie zmienia wyobrażenie o dworcu kolejowym. Chongqing East Railway Station to dziś największy dworzec kolejowy na świecie pod względem powierzchni. Nowy terminal otwarto 27 czerwca 2025 roku, więc całkiem niedawno.

Powierzchnia zabudowy giganta wynosi około 1,2 mln m², co odpowiada mniej więcej 170 boiskom piłkarskim. To aż pięć razy więcej niż słynny Grand Central Terminal w Nowym Jorku. Tak ogromna skala sprawia, że stacja jest w stanie obsłużyć nawet 16 tys. pasażerów na godzinę.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To największy dworzec kolejowy na świecie. Kipi luksusem! [ZDJĘCIA]

8

Kolejowe miasto pod jednym dachem

Chongqing East Railway Station zaprojektowano jako wielopoziomowy kompleks transportowy. W środku znajduje się aż 7 kondygnacji, które mieszczą m.in.:

ogromną halę odjazdów i poczekalnię,

przestrzeń handlową z restauracjami i sklepami,

rozbudowane parkingi,

strefy przesiadkowe do autobusów i taksówek,

bezpośrednie połączenie z metrem.

Na torowisku znajduje się 29 torów i 15 peronów, co pozwala obsługiwać setki pociągów dziennie – głównie superszybkich składów kolei dużych prędkości.

Europa może tylko zazdrościć

Chiny od lat inwestują ogromne środki w rozwój kolei dużych prędkości, a Chongqing East Railway Station jest tego spektakularnym przykładem. Obiekt kosztował miliardy dolarów i ma być sercem transportu w całym regionie. Na tle takiego giganta wiele europejskich dworców – w tym część infrastruktury kolejowej w Polsce – wygląda skromnie. Chongqing pokazuje więc, jak może wyglądać transport przyszłości.