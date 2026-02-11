Konkurencja zmienia zasady gry? PKP wprowadza nowość

Przez lata PKP Intercity funkcjonowało w komfortowej pozycji dominującego przewoźnika dalekobieżnego. Sytuacja zaczęła się jednak zmieniać wraz z coraz śmielszym wejściem na polski rynek zagranicznych firm, w tym czeskiego RegioJet. Konkurencja oznacza nie tylko walkę ceną, ale też jakością obsługi i dodatkowymi benefitami dla podróżnych.

Z pewnością był to jeden z impulsów, przez który polski przewoźnik zdecydował się na wprowadzenie programu lojalnościowego "Moje IC". Ma on wystartować wiosną 2026 roku i pozwoli pasażerom zbierać punkty za przejazdy, a następnie wymieniać je na zniżki, darmowe bilety czy dodatkowe benefity.

Program będzie też obejmował współpracę z Wars. Myślimy nawet o pewnej drobnej niespodziance na początek, ale o tym pasażerowie będą mogli przekonać się na wiosnę [...] Przygotowując program lojalnościowy, rozważaliśmy różne scenariusze, również współpracy z innymi partnerami, ale na chwilę obecną „Moje IC” to „Moje IC” - mówiła Joanna Siecińska, członek zarządu PKP Intercity cytowana przez rynek-kolejowy.pl.

"Moje IC" - jak ma działać?

Z zapowiedzi PKP Intercity wynika, że system będzie prosty: za każdy zakupiony bilet pasażer otrzyma punkty. Ich liczba ma zależeć zarówno od ceny biletu, jak i kategorii pociągu. Inaczej punktowane będą przejazdy Pendolino (EIP), inaczej składy IC czy TLK. Zebrane punkty będzie można wymienić na:

zniżki na kolejne przejazdy,

w pełni darmowe bilety,

dodatkowe usługi, w tym ofertę gastronomiczną Wars.

Coważne, "Moje IC" ma być w pełni zintegrowane z aplikacją PKP Intercity. Oprócz zakupu biletów pasażerowie będą mogli sprawdzić historię podróży, stan punktów i dostępne nagrody. Widać więc, że strategia cyfryzacji usług naszego przewoźnika idzie do przodu!

Wprowadzenie programu lojalnościowego pokazuje, że rynek kolejowy w Polsce dojrzewa. Pasażer przestaje być wyłącznie nabywcą biletu - staje się klientem, o którego trzeba zabiegać. Konkurencja z Czech i presja rynku sprawiły, że PKP Intercity zaczyna korzystać z rozwiązań sprawdzonych w lotnictwie.

Nowy rozkład PKP Intercity

