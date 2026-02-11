Wyspa Skomer oferuje darmowe zakwaterowanie i transport w zamian za liczenie ptaków.

To idealna okazja, aby spędzić kilka miesięcy w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie.

Sprawdź, jak możesz wziąć udział w tej niezwykłej przygodzie!

Skomer - sanktuarium ptaków i dzikiej przyrody

Wyspa Skomer ma jedynie około 2,9 km² powierzchni, ale jest jednym z najważniejszych terenów lęgowych ptaków morskich w całej Wielkiej Brytanii. To tutaj gniazdują i rozmnażają się ogromne kolonie m.in.:

maskonurów atlantyckich (Atlantic Puffin),

burzyków (Manx Shearwater),

alek (Razorbill).

Co ciekawe, według danych organizacji zarządzającej wyspą, w 2025 roku naliczono ponad 43 tys. maskonurów, co czyni Skomer jednym z najcenniejszych miejsc na świecie pod względem ochrony tych ptaków. Jaki wynik będzie w tym roku? Miejmy nadzieję, że jeszcze lepszy, lecz aby się tego dowiedzieć potrzebne są osoby, które zdecydują się przenieść na wyspę i policzyć wszystkie maskonury.

Całkowicie darmowe mieszkanie za pracę przy naturze

Organizacją odpowiedzialną za rekrutację wolontariuszy na liczenie maskonurów jest Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW) - brytyjska organizacja zajmująca się ochroną przyrody i zarządzaniem terenami rezerwatów. W ramach programu wolontariatu oferowane są:

bezpłatne zakwaterowanie na wyspie - w domkach lub pokojach dostępnych dla wolontariuszy, bez opłat za prąd, wodę czy noclegi

bezpłatny transport

mała wypłata od organizacji wspierającej po oddaniu raportu z pracy - około 200-400 funtów (ok. 970–1 940 zł).

To oznacza, że możesz spędzić kilka miesięcy w jednym z najpiękniejszych przyrodniczo miejsc w Europie bez czynszu i kosztów noclegu, a nawet z symbolicznym dodatkiem na wydatki.

Kto może wziąć udział i jakie terminy są dostępne?

WTSWW otwiera rekrutację na kilka okresów w sezonie 2026:

28 marca - 4 lipca

25 kwietnia - 1 sierpnia

4 lipca - 30 września.

