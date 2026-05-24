Śmierć w parku w Gdańsku. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotę, niedługo po godzinie 22:, na obszarze gdańskiego Parku Oruńskiego. W jednym ze zbiorników wodnych zauważono dryfujące ciało człowieka. Na ratunek natychmiast ruszyły odpowiednie służby. Strażacy wydobyli poszkodowanego z wody i od razu przystąpili do reanimacji, niestety nie przyniosła ona oczekiwanego skutku.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej po ujawnieniu dryfującego ciała wyciągnęli mężczyznę na brzeg i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową, jednak nie doprowadziła ona do przywrócenia czynności życiowych. Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, to mieszkaniec Gdańska

Jak dowiedział się lokalny portal trojmiasto.pl, cytując sierż. Edytę Kreftę z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, zmarły to mieszkaniec tego miasta. Śledczy, działając pod ścisłym nadzorem prokuratury, rozpoczęli żmudny proces wyjaśniania wszelkich okoliczności zdarzenia. Według wstępnych ustaleń nie ma podejrzeń o udział osób trzecich. Ostateczną odpowiedź na pytanie o przyczyny zgonu ma przynieść zaplanowana sekcja zwłok.