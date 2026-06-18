Stolica pluskiew wybrana. Polacy jeżdżą tam na wakacje

Niechlubny ranking europejskich miast. To tam turyści najczęściej skarżą się na pluskwy

Wakacyjny wyjazd może zamienić się w koszmar, jeśli zamiast pamiątek z podróży przywieziemy do domu pluskwy. Najnowszy ranking przygotowany na podstawie milionów opinii turystów wskazał europejskie miasta, w których problem tych owadów pojawia się wyjątkowo często. Na niechlubnym pierwszym miejscu znalazł się Rzym.

Rzym europejską stolicą pluskiew

Zestawienie opracowano na podstawie około 12,9 mln recenzji hoteli zamieszczonych przez turystów w serwisie TripAdvisor. Autorzy analizy sprawdzali, jak często w opiniach pojawiały się wzmianki o pluskwach, brudnej pościeli, materacach oraz problemach z higieną w obiektach noclegowych. Najwięcej takich zgłoszeń dotyczyło właśnie Rzymu.

Wieczne Miasto od lat przyciąga miliony turystów z całego świata. Polacy szczególnie chętnie odwiedzają stolicę Włoch ze względu na zabytki, kuchnię i stosunkowo łatwy dostęp dzięki licznym połączeniom lotniczym. Popularność ma jednak także swoją ciemną stronę – duża rotacja gości sprzyja rozprzestrzenianiu się pluskiew w hotelach i apartamentach.

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To miasto nazywa się "tańszym Rzymem". Znajduje się w Polsce

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Jak uchronić się przed pluskwami na wakacjach?

Przed rezerwacją noclegu warto dokładnie przejrzeć najnowsze opinie innych gości. Szczególną uwagę należy zwracać na wzmianki dotyczące czystości pokoi, pościeli i materacy. Po przyjeździe dobrze jest również sprawdzić łóżko, zagłówek oraz okolice materaca.

Po powrocie z podróży zaleca się wypranie ubrań w wysokiej temperaturze oraz dokładne obejrzenie walizek. Dzięki temu można uniknąć nieprzyjemnej sytuacji, w której nieproszeni pasażerowie zadomowią się w mieszkaniu.