Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po ostatnich porywistych wiatrach i sztormowej aurze nie ma już śladu. Warunki w regionie całkowicie się ustabilizowały, dzięki czemu na żadnej z plaż nie obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Oto aktualne warunki na poszczególnych wejściach:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda ma 18°C . Delikatny wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza. Woda jest przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda ma . Delikatny wiatr o prędkości gwarantuje spokojną taflę morza. Woda jest przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ogrzało się do 20°C , z kolei woda w tym rejonie ma 17°C . Wiatr osiąga łagodne 2 m/s . Kąpielisko w pełni bezpieczne.

Powietrze ogrzało się do , z kolei woda w tym rejonie ma . Wiatr osiąga łagodne . Kąpielisko w pełni bezpieczne. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Idealne warunki na pożegnanie lata – 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s .

Idealne warunki na pożegnanie lata – w powietrzu i w wodzie. Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Kąpielisko zaprasza z temperaturą powietrza wynoszącą 20°C oraz temperaturą wody na poziomie 18°C . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s .

Kąpielisko zaprasza z temperaturą powietrza wynoszącą oraz temperaturą wody na poziomie . Słaby wiatr o prędkości . Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie przy słabym wietrze o prędkości 2 m/s . Jakość wody potwierdzona oficjalną oceną przydatności.

Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie przy słabym wietrze o prędkości . Jakość wody potwierdzona oficjalną oceną przydatności. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 20°C , woda o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrzna aura ( 2 m/s ).

Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu , woda o temperaturze oraz niemal bezwietrzna aura ( ). Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Bezpieczne warunki i brak ograniczeń. Temperatura powietrza to 20°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z siłą 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów kluczowym pytaniem pod koniec sierpnia jest stan czystości wody pod kątem niebezpiecznych zakwitów. Mamy świetne wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w sąsiednim Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie najnowsze analizy laboratoryjne oraz codzienne kontrole ratowników potwierdzają doskonałą jakość wody, dzięki czemu kąpiel jest w pełni bezpieczna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni dzień wakacji upływa pod znakiem łagodnej, stabilnej aury. Choć tegoroczny Bałtyk bywał zauważalnie chłodniejszy niż w poprzednich latach z powodu silnych zimowych wlewów wód oceanicznych i zjawiska upwellingu, to dzisiejsza temperatura wody wynosząca 17-18°C przy powietrzu o temperaturze 20°C wciąż stwarza miłe warunki do rekreacji. Bardzo słaby wiatr (zaledwie 2 m/s) sprawia, że odczuwalne ciepło jest bardzo przyjemne.

Przed wejściem na plażę pamiętajmy jednak o kluczowej zasadzie: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i słuchajmy poleceń ratowników wodnych. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej rozwagi i respektowania obowiązujących zasad.

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