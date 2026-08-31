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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają
Po ostatnich porywistych wiatrach i sztormowej aurze nie ma już śladu. Warunki w regionie całkowicie się ustabilizowały, dzięki czemu na żadnej z plaż nie obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Oto aktualne warunki na poszczególnych wejściach:
- Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda ma 18°C. Delikatny wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza. Woda jest przydatna do kąpieli.
- Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ogrzało się do 20°C, z kolei woda w tym rejonie ma 17°C. Wiatr osiąga łagodne 2 m/s. Kąpielisko w pełni bezpieczne.
- Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Idealne warunki na pożegnanie lata – 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.
- Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Kąpielisko zaprasza z temperaturą powietrza wynoszącą 20°C oraz temperaturą wody na poziomie 18°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s.
- Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie przy słabym wietrze o prędkości 2 m/s. Jakość wody potwierdzona oficjalną oceną przydatności.
- Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 20°C, woda o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrzna aura (2 m/s).
- Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Bezpieczne warunki i brak ograniczeń. Temperatura powietrza to 20°C, woda ma 18°C, a wiatr wieje z siłą 2 m/s.
Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu plażowiczów kluczowym pytaniem pod koniec sierpnia jest stan czystości wody pod kątem niebezpiecznych zakwitów. Mamy świetne wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w sąsiednim Chłapowie nie odnotowano zakwitu sinic. Wszystkie najnowsze analizy laboratoryjne oraz codzienne kontrole ratowników potwierdzają doskonałą jakość wody, dzięki czemu kąpiel jest w pełni bezpieczna.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Ostatni dzień wakacji upływa pod znakiem łagodnej, stabilnej aury. Choć tegoroczny Bałtyk bywał zauważalnie chłodniejszy niż w poprzednich latach z powodu silnych zimowych wlewów wód oceanicznych i zjawiska upwellingu, to dzisiejsza temperatura wody wynosząca 17-18°C przy powietrzu o temperaturze 20°C wciąż stwarza miłe warunki do rekreacji. Bardzo słaby wiatr (zaledwie 2 m/s) sprawia, że odczuwalne ciepło jest bardzo przyjemne.
Przed wejściem na plażę pamiętajmy jednak o kluczowej zasadzie: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i słuchajmy poleceń ratowników wodnych. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej rozwagi i respektowania obowiązujących zasad.