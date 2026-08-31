Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Osoby chcące skorzystać z ostatnich chwil wakacji mogą bez żadnych przeszkód wejść do wody. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań, co oznacza, że na plaży nie powiewa czerwona flaga. Oto szczegółowe warunki odnotowane podczas dzisiejszego pomiaru:

Temperatura powietrza: 18°C, co przy umiarkowanym zachmurzeniu zapewnia komfortowe warunki do spacerów i rekreacji na brzegu.

18°C, co przy umiarkowanym zachmurzeniu zapewnia komfortowe warunki do spacerów i rekreacji na brzegu. Temperatura wody: 18°C – woda ma dokładnie taką samą temperaturę jak otoczenie, co znacznie ułatwia aklimatyzację podczas wchodzenia do morza.

18°C – woda ma dokładnie taką samą temperaturę jak otoczenie, co znacznie ułatwia aklimatyzację podczas wchodzenia do morza. Prędkość wiatru: zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak dokuczliwego falowania na Zatoce Puckiej.

zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak dokuczliwego falowania na Zatoce Puckiej. Stan wody: oficjalna ocena sanitarna z 21 sierpnia potwierdza, że woda na tym kąpielisku jest w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Choć w pierwszej połowie sierpnia nad całą Zatoką Pucką występowały okresowe problemy z gwałtownym namnożeniem się tych toksycznych bakterii, co zmusiło ratowników m.in. w Mechelinkach do tymczasowego zamknięcia plaży, sytuacja szybko wróciła do normy. Dzisiejsze obserwacje potwierdzają, że woda jest przejrzysta, wolna od sinicowych zakwitów i w pełni bezpieczna dla zdrowia wypoczywających.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach – z temperaturą powietrza i wody na poziomie 18°C oraz niemal niezauważalnym wiatrem – sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. Pamiętajmy jednak, że u schyłku lata aura potrafi zaskakiwać. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz słuchanie poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo. Jeżeli na plaży pojawi się czerwona flaga, pod żadnym pozorem nie wchodźmy do wody.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie