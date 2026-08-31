Od września nowe prawo w szkołach. Koniec z telefonami!

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Zakaz smartfonów w szkołach podstawowych od 2026 roku
Wraz z początkiem września 2026 roku w placówkach podstawowych wejdzie w życie odgórny zakaz używania przez dzieci sprzętu elektronicznego. Zmiany dotyczą zarówno telefonów, jak i wszelkich innych urządzeń, które umożliwiają kontakt na odległość oraz nagrywanie wideo czy dźwięku. Obostrzenia te będą miały zastosowanie nie tylko na terenie samego budynku, ale również w trakcie zajęć prowadzonych poza murami szkoły.
Dla uczniów będzie to oznaczać koniec swobodnego wyciągania smartfonów na korytarzach czy w trakcie zajęć lekcyjnych. To, w jaki dokładnie sposób sprzęt ma być przechowywany podczas pobytu dziecka w placówce, zostanie uregulowane w wewnętrznych przepisach konkretnej szkoły.
Nowe zasady dla uczniów. Wyjątki od zakazu używania telefonów
Przewidziano jednak pewne odstępstwa od rygorystycznych reguł. Uczeń będzie uprawniony do korzystania z urządzeń elektronicznych w sytuacjach, gdy wymaga tego jego stan zdrowia, niepełnosprawność lub inne specjalne potrzeby. Dodatkowo nauczyciele będą mogli zezwolić na użycie sprzętu w celach ściśle edukacyjnych lub wychowawczych.
Należy zatem zaznaczyć, że wprowadzane regulacje nie oznaczają kategorycznego zakazu wnoszenia telefonu do budynku przez każdego ucznia. Najważniejszą kwestią będzie sposób posługiwania się elektroniką w czasie lekcji i przerw, a ostateczny kształt tych rozwiązań będzie uzależniony od zapisów w regulaminach poszczególnych placówek oświatowych.
Smartfony w szkołach średnich na innych zasadach
Odmienne regulacje przygotowano z kolei dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym przypadku ustawa nie narzuca tak kategorycznego zakazu korzystania z elektroniki, jak ma to miejsce w podstawówkach. Decyzja o tym, czy i na jakich warunkach młodzież będzie mogła używać telefonów na terenie placówki, pozostanie w gestii władz szkoły i zapisów w jej statucie.
Wprowadzane przepisy są częścią szerszego planu dbania o cyfrowe zdrowie dzieci i młodzieży. Znowelizowane prawo oświatowe nakłada bowiem na szkoły obowiązek podejmowania działań, które będą promować higienę cyfrową i pomagać w zapobieganiu uzależnieniom od nowych technologii.
W skrócie:
- Od początku września 2026 roku w szkołach podstawowych będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów.
- Uczniowie nie będą mogli używać urządzeń również w trakcie przerw międzylekcyjnych.
- Ustalono wyjątki, między innymi dla dzieci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnościami, a także do celów edukacyjnych za zgodą nauczyciela.
- Placówki ponadpodstawowe zyskają większą autonomię, a zasady dotyczące telefonów uregulują w swoich wewnętrznych statutach.