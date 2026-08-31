Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po niespokojnym weekendzie, podczas którego nad Wybrzeżem przechodziły gwałtowne ulewy, a IMGW ostrzegało przed sztormem na Bałtyku, poniedziałek przynosi wyczekiwane wyciszenie. Warunki wiatrowe uległy radykalnej poprawie, dając szansę na bezpieczne korzystanie z uroków morza na sam koniec sierpnia.

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest dzisiaj otwarte dla wszystkich miłośników morskich kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Wiatr jest bardzo słaby i osiąga zaledwie 2 m/s, dzięki czemu na morzu nie ma wysokich fal. Woda została oceniona przez sanepid jako w pełni przydatna do kąpieli (na podstawie badania z 19 sierpnia).

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się zakwitu uciążliwych glonów pod koniec sezonu. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, bezpieczna i bez przeszkód można się w niej kąpać. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, gwarantując najwyższe bezpieczeństwo wypoczywających.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Chałupach upływa pod znakiem rześkiej, lecz stabilnej aury z temperaturą powietrza sięgającą 20°C oraz temperaturą wody wynoszączącą 17°C. Warto pamiętać, że chłodniejsza woda w tym sezonie letnim to rezultat m.in. głębokiego, zimowego wlewu wód z Morza Północnego. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s minimalizuje jednak odczucie chłodu. Ponieważ od jutra synoptycy prognozują nadejście deszczowego, jesiennego frontu i ponowny wzrost siły wiatru, dzisiejszy dzień warto wykorzystać maksymalnie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników.

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