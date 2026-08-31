Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Ostatni dzień sierpnia to doskonały moment na pożegnanie sezonu letniego nad morzem. Warunki na obu strzeżonych plażach w Rewie są sprzyjające, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że oba kąpieliska są oficjalnie otwarte.

Szczegółowe warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda ma bardzo przyjemne jak na tę porę roku 19°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny – jego prędkość to zaledwie 1 m/s . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma bardzo przyjemne jak na tę porę roku . Wiatr jest niemal niewyczuwalny – jego prędkość to zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj temperatura powietrza to również 18°C, natomiast woda ma 18°C. Podobnie jak po drugiej stronie cypla, wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Woda została oceniona 21 sierpnia jako bezpieczna i zdatna do kąpieli.

Dzięki wyjątkowemu położeniu Rewy na charakterystycznym Szperku (cyplu), plażowicze mogą łatwo wybrać stronę o najbardziej odpowiadającej im temperaturze wody czy nasłonecznieniu.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Pod koniec sezonu letniego turyści często obawiają się zakwitu uciążliwych mikroorganizmów. Sytuacja wygląda jednak bardzo pomyślnie – raporty sanitarno-epidemiologiczne z końcówki sierpnia potwierdzają, że w Rewie oraz na większości plaż nad Zatoką Gdańską nie odnotowano zakwitu sinic.

Zarówno kąpielisko od strony Zatoki Gdańskiej, jak i to od strony Zatoki Puckiej posiadają aktualną, pozytywną ocenę jakości wody. Na żadnym z tych miejsc nie ma śladu niebezpiecznego dla zdrowia zielonego kożucha, a brak czerwonej flagi daje gwarancję bezpiecznego wypoczynku bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć temperatura powietrza na poziomie 18°C i woda o temperaturze 18-19°C mogą wymagać nieco zahartowania przy wchodzeniu do morza, to brak wiatru (zaledwie 1 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest wyższa, a woda pozostaje płaska i spokojna. To wymarzone warunki do uprawiania sportów wodnych, takich jak stand-up paddling (SUP) czy kajakarstwo.

Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku nad wodą: zawsze należy kontrolować komunikaty wywieszane przez ratowników na plaży. Nawet przy tak spokojnej i bezwietrznej pogodzie, warunki mogą ulec zmianie, dlatego bezwzględnie należy stosować się do koloru flagi na kąpielisku i poleceń służb ratunkowych.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie