Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Kończący się sezon urlopowy żegna nas wyjątkowo spokojnym morzem i sprzyjającymi warunkami do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Choć synoptycy ostrzegają przed nadchodzącym znad Atlantyku załamaniem pogody, które od początku września przyniesie deszcz i silniejsze podmuchy wiatru, dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze upływa pod znakiem łagodnej aury. Na żadnym z masztów ratowniczych nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że wszystkie trzy oficjalne kąpieliska są dziś w pełni dostępne:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda ma 18°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda ma . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Wejście na plażę nr 23: Warunki zachęcają do wejścia do wody. Kąpielisko jest otwarte , oferując temperaturę powietrza na poziomie 20°C oraz temperaturę wody 18°C przy słabym wietrze o prędkości 2 m/s . Woda została uznana za bezpieczną podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej 21 sierpnia.

Warunki zachęcają do wejścia do wody. Kąpielisko jest , oferując temperaturę powietrza na poziomie oraz temperaturę wody przy słabym wietrze o prędkości . Woda została uznana za bezpieczną podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej 21 sierpnia. Wejście na plażę nr 25: Ostatni z monitorowanych punktów również zaprasza plażowiczów. Kąpielisko jest otwarte – wskaźniki pokazują 20°C w powietrzu, 18°C w Bałtyku oraz niemal bezwietrzną aurę (2 m/s). Ostatnie badanie czystości wody z 20 sierpnia dało zielone światło dla kąpieli.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów u schyłku lata. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i wolna od toksycznych glonów. Można bez obaw korzystać z uroków morskiej kąpieli na wszystkich otwartych wejściach na plażę.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień to idealny moment na spokojny spacer lub szybkie orzeźwienie w Bałtyku. Temperatura powietrza oscylująca wokół 20°C oraz woda o temperaturze 18°C przy niemal bezwietrznej pogodzie (2 m/s) tworzą bardzo stabilne warunki na brzegu. Pamiętajmy jednak, że u schyłku wakacji pogoda potrafi zmienić się dynamicznie, zwłaszcza pod wpływem nadciągających chłodniejszych mas powietrza. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest uważne obserwowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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