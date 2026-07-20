Sinice Rewa 20.07. Czy w Rewie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dzięki unikalnemu położeniu u nasady Cypla Rewskiego, tutejsze plaże są naturalnie chronione przed silnym falowaniem otwartego morza. Dzisiejsze pomiary z 20 lipca przynoszą świetne wiadomości – na obu monitorowanych kąpieliskach warunki są znakomite, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Jeśli szukacie spokojnej wody i braku fal, Rewa jest dziś bezkonkurencyjnym wyborem.

Oto szczegółowe warunki na rewskich plażach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne dla plażowiczów. Temperatura powietrza wynosi dziś 17°C, natomiast woda w zatoce ma bardzo przyjemne 22°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje niemal bezfalową taflę wody. Oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca 2026 roku potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 22 lipca.

Kąpielisko jest i w pełni bezpieczne dla plażowiczów. Temperatura powietrza wynosi dziś 17°C, natomiast woda w zatoce ma bardzo przyjemne . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje niemal bezfalową taflę wody. Oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca 2026 roku potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 22 lipca. Rewa od strony Zatoki Puckiej: To kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej rekreacji (jest otwarte). Termometry wskazują tu 17°C w cieniu, a woda osiągnęła temperaturę 21°C. Podobnie jak po drugiej stronie cypla, wiatr jest niemal nieodczuwalny (2 m/s). Ostatnia ocena jakości wody z 10 lipca 2026 r. wykazała pełne bezpieczeństwo pod kątem mikrobiologicznym, a następne badanie sanepidu odbędzie się 22 lipca.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów obawia się letnich zakwitów sinic, które potrafią nagle pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z rewskich kąpielisk nie odnotowano obecności tych organizmów. Cała Zatoka Gdańska oraz Zatoka Pucka w tym rejonie są obecnie wolne od uciążliwych toksycznych zakwitów. Choć wysokie temperatury wody sprzyjają namnażaniu się cyjanobakterii, to aktualna, bardziej umiarkowana pogoda i regularny monitoring sanitarny dają nam gwarancję w pełni bezpiecznego wejścia do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć pogoda 20 lipca charakteryzuje się dużym zachmurzeniem i temperaturą powietrza oscylującą wokół 17°C, to wysoka temperatura wody w Rewie, dochodząca na plażach do 22°C, wciąż zachęca do aktywności. Niezależnie od wyjątkowo łagodnych warunków i braku fal, zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na plaży. Przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi powiewającej na maszcie ratowników oraz stosuj się do ich poleceń – to oni na bieżąco dbają o nasze zdrowie i życie nad wodą.

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