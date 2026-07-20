Znany antyukraiński patostreamer stanie przed sądem. Paweł N. oskarżony o 14 przestępstw

D.P
2026-07-20 10:20

Przez wiele miesięcy wzbudzał kontrowersje swoimi publikacjami w internecie. Antyukraiński patostreamer Paweł N., posługujący się w sieci pseudonimem „Nazar”, odpowie przed sądem. Jak wynika z ustaleń „Dziennika Bałtyckiego”, 44-letni mieszkaniec Gdyni został oskarżony o 14 przestępstw. Wśród zarzutów są m.in. groźby motywowane przynależnością narodową, publiczne nawoływanie do nienawiści oraz zniszczenie flagi państwa obcego.

Funkcjonariusz policji prowadzi zakutego w kajdanki Pawła N. O procesie patostreamera przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Pomorska Policja/ Materiały prasowe

Gdański proces patostreamera. Paweł N. odpowie za znieważanie i groźby

W poniedziałek, 21 lipca, przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ma rozpocząć się proces Pawła N., znanego w mediach społecznościowych jako „Nazar”. Jak ustalił „Dziennik Bałtycki”, 44-latek odpowie za łącznie 14 czynów zabronionych. Akt oskarżenia obejmuje m.in. zarzuty gróźb motywowanych narodowością, publicznego nawoływania do nienawiści, zniszczenia flagi obcego państwa wywieszonej zgodnie z decyzją polskich władz, a także naruszenia nietykalności cielesnej, gróźb karalnych, naruszenia miru domowego oraz uszkodzenia zabytku.

Przeczytaj także:
Makabryczne odkrycie w lesie na Pomorzu! Śledczy zabezpieczyli ciało mężczyzny

Akt oskarżenia przeciwko Pawłowi N. Długa lista zarzutów śledczych

Z ustaleń „Dziennika Bałtyckiego” wynika, że część zarzucanych Pawłowi N. przestępstw miała zostać popełniona więcej niż jeden raz. Oprócz czynów związanych z nawoływaniem do nienawiści i groźbami na tle narodowościowym, śledczy zarzucają mu również publiczne znieważanie innych osób, stosowanie gróźb w celu wywarcia określonego zachowania oraz uszkodzenie zabytku.

Wcześniejsze kłopoty z prawem. Działalność „Nazara” od dawna budzi sprzeciw

44-latek już wcześniej miał problemy z prawem. Pod koniec ubiegłego roku został tymczasowo aresztowany. Jak przypomina „Dziennik Bałtycki”, jednym z powodów zastosowania tego środka zapobiegawczego miało być złamanie obowiązującego zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej w innym postępowaniu.

Niedługo po opuszczeniu aresztu, pod koniec stycznia tego roku, mężczyzna ponownie został zatrzymany. Według wcześniejszych ustaleń „Dziennika Bałtyckiego” interwencja była związana ze zgłoszeniem dotyczącym agresywnego zachowania wobec partnerki. W trakcie działań policji miał także dopuścić się agresji wobec funkcjonariuszy, co zakończyło się przedstawieniem kolejnych zarzutów i ponownym umieszczeniem go w areszcie.

Paweł N., działający w internecie pod pseudonimem „Nazar”, od dawna budzi emocje swoją aktywnością w mediach społecznościowych oraz działaniami wymierzonymi w symbole związane z Ukrainą. Jak wcześniej informował „Dziennik Bałtycki”, śledczy łączą go również z innymi postępowaniami dotyczącymi m.in. rozpowszechniania treści nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym, kierowania gróźb oraz uszkodzenia zabytku.

Dla Solejuka czas nie był łaskawy! Mocno zestarzał się przy Solejukowej
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?