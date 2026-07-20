Sinice Jastrzębia Góra 20.07. Czy w Jastrzębiej Górze można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający na klifowym wybrzeżu mogą na początku dnia bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Oficjalne analizy sanitarne potwierdzają, że woda w tym rejonie spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Choć temperatura powietrza wynosi obecnie umiarkowane 17°C, a woda w morzu ma rześkie 14°C, bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że poranne fale są minimalne. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na wtorek, 21 lipca.

Kąpielisko jest . Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na wtorek, 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Kąpielisko jest otwarte . Brak czerwonej flagi oraz świetna jakość wody zachęcają do bezpiecznej kąpieli pod okiem ratowników.

Kąpielisko jest . Brak czerwonej flagi oraz świetna jakość wody zachęcają do bezpiecznej kąpieli pod okiem ratowników. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko jest otwarte. Identycznie jak na pozostałych odcinkach, woda jest czysta i bezpieczna.

Warto jednak pamiętać, że od godziny 12:00 dla województwa pomorskiego obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia przed burzami, podczas których porywy wiatru mogą osiągać do 85 km/h. Wraz z nadejściem frontu sytuacja na morzu może gwałtownie ulec pogorszeniu, a na masztach ratowniczych mogą pojawić się czerwone flagi.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Są doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk – na monitorowanych plażach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Jak wynika z oficjalnych raportów, otwarte wody Bałtyku w tej części wybrzeża pozostają w pełni przejrzyste i bezpieczne dla zdrowia. Choć tegoroczne fale upałów sprawiły, że sinice w wielu polskich jeziorach pojawiły się wyjątkowo wcześnie, dynamiczne prądy i niższa temperatura wody w rejonie jastrzębskiego klifu skutecznie zapobiegają ich gromadzeniu się przy brzegu. Sytuacja jest stale monitorowana, a kolejne rutynowe badanie jakości wody zaplanowano na wtorek, 21 lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki to klasyczny przykład kapryśnego, bałtyckiego lata. Z jednej strony poranek przyniósł niemal bezwietrzną aurę (wiatr zaledwie 2 m/s), z drugiej strony należy liczyć się z chłodną wodą o temperaturze 14°C oraz nadchodzącymi gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet jeśli rano kąpiel jest w pełni dozwolona, nagły szkwał lub burza mogą zmusić ratowników do wywieszenia czerwonej flagi, która oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego należy bezdyskusyjnie stosować się do komunikatów personelu strzegącego plaży.

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