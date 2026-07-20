Sinice Chałupy 20.07. Czy w Chałupach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla tych, którzy nie boją się nieco chłodniejszej wody i rześkiego powietrza, na Półwyspie Helskim czekają bardzo dobre wiadomości. Jedyne monitorowane kąpielisko w miejscowości jest dziś w pełni otwarte i bezpieczne dla odwiedzających. Choć początek lipca upłynął tu pod znakiem usuwania szkód po uderzeniu potężnego sztormu Bernadette, który podmył infrastrukturę plażową, dzisiaj sytuacja jest już całkowicie opanowana i turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków wybrzeża.

Oto szczegółowe parametry dla jedynego oficjalnego kąpieliska w kurorcie:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na plaży nie powiewa czerwona flaga. Temperatura powietrza wynosi dzisiaj 17°C, natomiast woda w Bałtyku ma rześkie 16°C. Wiatr przy brzegu w porze pomiaru był słaby i wynosił zaledwie 2 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli na podstawie badania z 8 lipca, a kolejne rutynowe testy laboratoryjne zaplanowano właśnie na dzisiaj, czyli 20 lipca.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich urlopowiczów wypoczywających na Półwyspie Helskim napływają świetne wieści – na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury wód Bałtyku w ostatnich latach coraz częściej prowokują te uciążliwe mikroorganizmy do ekspansji, a samo morze nagrzewa się w rekordowym tempie, dzisiejsze chłodniejsze prądy i stabilne warunki biologiczne gwarantują pełne bezpieczeństwo kąpieli. Woda przy wejściu nr 21 jest czysta, przejrzysta i wolna od niebezpiecznych toksyn.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Chałupach wymaga od plażowiczów nieco odporności na chłód – przy temperaturze powietrza 17°C i wodzie o temperaturze 16°C dłuższa kąpiel może być wyzwaniem. Warto jednak pamiętać, że pogoda zmienia się dynamicznie. Synoptycy zapowiadają, że w drugiej połowie dnia wiatr z kierunku zachodniego przybierze na sile, osiągając do 4 stopni w skali Beauforta, co z pewnością ucieszy miłośników windsurfingu i kitesurfingu. Planując wyjście nad wodę, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do morza bezwzględnie trzeba sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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