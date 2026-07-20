Sinice Stegna 20.07. Czy w Stegnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej mają dziś powody do zadowolenia – oba oficjalne kąpieliska w Stegnie są otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów, którzy po rekordowo tłocznym weekendzie wciąż chętnie odwiedzają tutejsze plaże. Choć poranek przywitał nas nieco niższą temperaturą, warunki nad brzegiem morza wciąż zachęcają do relaksu.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Kąpielisko jest OTWARTE , a woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Temperatura powietrza wynosi 16°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Ostatnie oficjalne badanie czystości potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest , a woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Temperatura powietrza wynosi 16°C, natomiast woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Ostatnie oficjalne badanie czystości potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Kąpielisko jest OTWARTE. Warunki pogodowe i hydrologiczne są identyczne jak na sąsiedniej plaży: temperatura powietrza to 16°C, temperatura wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru to 4 m/s. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu, co gwarantuje bezpieczną rekreację.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo toksycznych zakwitów jest największą obawą podczas letniego urlopu nad Bałtykiem. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w rejonie obu plaż jest czysta, przejrzysta i bezpieczna pod kątem biologicznym, co potwierdzają regularne kontrole sanitarno-epidemiologiczne. Choć w niektórych innych rejonach województwa pomorskiego wprowadzono lokalne zakazy wejścia do wody z powodu tych mikroorganizmów, w Stegnie można bez przeszkód korzystać z kąpieli morskich.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Stegnie to umiarkowane 16°C w cieniu oraz zachęcające 18°C w wodzie, przy łagodnym wietrze o prędkości 4 m/s. Ponieważ jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla północnej Polski, pogoda w ciągu dnia może ulec gwałtownej zmianie. Złotą zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku jest stałe obserwowanie koloru flagi wywieszonej przez ratowników na kąpielisku. Pamiętajmy, że warunki nad morzem potrafią zmienić się w ułamku sekundy, a czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – zawsze słuchajmy poleceń ratowników medycznych i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

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