Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Ostatni dzień sierpnia to doskonała okazja, aby pożegnać tegoroczne wakacje nad wodą. Choć temperatura powietrza nie bije już rekordów, to warunki do spędzania czasu na plaży są dziś wyjątkowo stabilne. Wiatr wiał będzie z bardzo łagodną prędkością 3 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną i bardzo bezpieczną aurę na wybrzeżu. Co ciekawe, woda w Bałtyku zrównała się dzisiaj temperaturą z powietrzem, co przy braku silnego wiatru stwarza dogodne warunki do rekreacji. Wszystkie kąpieliska w Łebie są dziś otwarte i nie wywieszono na nich czerwonych flag. Szczegółowe parametry dla poszczególnych plaż prezentują się następująco:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 13 sierpnia 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda w morzu ma również 19°C . Słaby wiatr wieje z prędkością 3 m/s .

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z dnia 13 sierpnia 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi , a woda w morzu ma również . Słaby wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: Stan czystości wody jest bez zarzutu (oficjalna ocena z 13 sierpnia 2026 r.). Parametry termiczne są identyczne: temperatura powietrza i wody to 19°C przy wietrze o sile 3 m/s .

Stan czystości wody jest bez zarzutu (oficjalna ocena z 13 sierpnia 2026 r.). Parametry termiczne są identyczne: temperatura powietrza i wody to przy wietrze o sile . Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Tutaj również obowiązują optymalne warunki bezpieczeństwa. Woda nadaje się do kąpieli, a jej temperatura wynosi przyjemne 19°C (równa temperaturze powietrza). Wiatr wynosi zaledwie 3 m/s.

Warto dodać, że tak spokojne zakończenie sezonu idealnie wpisuje się w bogaty kalendarz wydarzeń, które przez cały sierpień przyciągały tłumy turystów do Łeby, w tym m.in. znany z letnich tras Projekt Plaża TVN.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Choć w trakcie tegorocznego lata niektóre nadmorskie miejscowości musiały mierzyć się z okresowym zakwitem uciążliwych cyjanobakterii, to w Łebie sytuacja wygląda znakomicie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda we wszystkich trzech strefach (plaża A, B i C) jest krystalicznie czysta, bezpieczna i oficjalnie zakwalifikowana przez służby sanitarne jako zdatna do kąpieli. Można więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli, ciesząc się końcówką wakacyjnego sezonu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałkowe warunki w Łebie sprzyjają spokojnemu odpoczynkowi – temperatura powietrza wynosząca 19°C i wody na tym samym poziomie (19°C) przy niemal bezwietrznej pogodzie (3 m/s) zapewniają komfort i bezpieczeństwo. Choć prognozy długoterminowe zapowiadają zbliżające się ochłodzenie, dzisiejszy dzień wciąż pozwala w pełni cieszyć się urokami Bałtyku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od sprzyjających komunikatów, przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Brak flagi lub biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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