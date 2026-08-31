Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Dla wszystkich, którzy postanowili spędzić koniec wakacji nad Bałtykiem, mamy wspaniałe wiadomości. Wszystkie oficjalne plaże w Rowach są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Ratownicy nie wywiesili żadnych czerwonych flag, a jakość wody w każdym punkcie została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Rowy Wschód Słowińskie I oraz II: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda w morzu nagrzała się do 19°C . Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody.

Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w morzu nagrzała się do . Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością gwarantuje spokojną taflę wody. Rowy Zachód Centralne, Apator oraz Słoneczko: W tych popularnych strefach warunki są niemal identyczne. Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 19°C oraz wietrze 2 m/s , plażowanie jest wyjątkowo komfortowe.

W tych popularnych strefach warunki są niemal identyczne. Przy temperaturze powietrza i wody oraz wietrze , plażowanie jest wyjątkowo komfortowe. Rowy Zachód Domki Letniskowe i Radomsko: Odrobinę mocniejszy, ale wciąż bardzo słaby wiatr (3 m/s) przynosi minimalne orzeźwienie. Temperatura powietrza to 21°C, natomiast woda w tych miejscach jest o stopień chłodniejsza i wynosi 18°C.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się uciążliwych zakwitów sinic, które potrafią pokrzyżować urlopowe plany. Mamy jednak doskonałe informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i w pełni bezpieczna pod kątem biologicznym, co potwierdzają regularne analizy stanu sanitarnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi dynamiczną aurę w całym kraju. Choć Rowy witają dziś plażowiczów spokojnym morzem o temperaturze 18-19°C, powietrzem nagrzanym do 21°C i słabym wiatrem (2-3 m/s), należy zachować czujność ze względu na zbliżający się front atmosferyczny. IMGW ostrzega przed burzami z silnym deszczem i porywistym wiatrem, które mogą dotrzeć nad wybrzeże w ciągu dnia.

Złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. W obliczu nadchodzących zmian pogodowych, kluczowe jest natychmiastowe reagowanie na komunikaty ratowników i opuszczenie plaży w przypadku zbliżających się wyładowań atmosferycznych.

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