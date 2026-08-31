Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Ostatnie chwile tegorocznego sezonu letniego warto spędzić bezpośrednio nad wodą. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach w Gdyni panują bardzo spokojne warunki, a ratownicy nie musieli decydować się na wywieszenie czerwonych flag. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk na dzień 31 sierpnia:

Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest wyjątkowo spokojna. Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody pozostaje bez zarzutu.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Delikatny wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że tafla wody jest wyjątkowo spokojna. Kąpielisko jest otwarte, a jakość wody pozostaje bez zarzutu. Gdynia Orłowo: Przy urokliwym klifie termometry wskazują 20°C w cieniu, natomiast woda ma 18°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s panują tu świetne warunki do rekreacji i spacerów.

Przy urokliwym klifie termometry wskazują w cieniu, natomiast woda ma . Przy wietrze wiejącym z prędkością panują tu świetne warunki do rekreacji i spacerów. Gdynia Redłowo: To najcieplejsze kąpielisko pod względem temperatury wody, która osiągnęła 19°C . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a wiatr o sile 1 m/s nie przeszkadza w wypoczynku.

To najcieplejsze kąpielisko pod względem temperatury wody, która osiągnęła . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a wiatr o sile nie przeszkadza w wypoczynku. Gdynia Śródmieście: Serce gdyńskiego plażowania wita dziś temperaturą powietrza wynoszącą 19°C oraz temperaturą wody na poziomie 18°C. Lekki powiew wiatru o prędkości 1 m/s sprzyja relaksowi tuż obok miejskiego zgiełku.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy przed nadejściem jesiennej aury pragną zanurzyć się w falach Bałtyku, płyną doskonałe informacje – na monitorowanych gdyńskich kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez sanepid 19 sierpnia 2026 roku, potwierdziła pełną przydatność wody do kąpieli we wszystkich czterech lokalizacjach. Oznacza to, że bez obaw o zdrowie można w pełni korzystać z uroków morza na sam koniec wakacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe to szansa na elastyczne pożegnanie wakacji – temperatura powietrza w granicach 19-20°C oraz woda o temperaturze 18-19°C stwarzają przyjemną aurę, choć popołudniowe chmury mogą przynieść opady. Ze względu na niemal bezwietrzną pogodę (1 m/s) morze jest bardzo spokojne. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników, którzy dziś pełnią swoje dyżury w godzinach od 9:30 do 17:30. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze należy stosować się do poleceń i komunikatów służb ratunkowych.

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