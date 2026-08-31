Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

To wspaniały moment, by po raz ostatni w tym sezonie letnim zanurzyć się w Bałtyku. Na wszystkich sześciu strzeżonych plażach w Sopocie obowiązują dzisiaj świetne warunki do rekreacji, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli. Łagodny wiatr o prędkości zaledwie 3 m/s tworzy bezpieczne, niemal bezfalowe środowisko, które sprzyja m.in. spokojnemu pływaniu na deskach SUP. Oto szczegółowy raport z sopockich plaż:

Sopot - Łazienki Południowe I : woda w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 28 sierpnia), temperatura powietrza wynosi 21°C , wody 19°C , a wiatr wieje z prędkością 3 m/s .

: woda w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 28 sierpnia), temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Sopot - Łazienki Południowe II : brak krótkotrwałych zanieczyszczeń, temperatura powietrza 21°C , wody 19°C , wiatr 3 m/s .

: brak krótkotrwałych zanieczyszczeń, temperatura powietrza , wody , wiatr . Sopot-32A-33 : woda czysta i zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C , wody 19°C , wiatr 3 m/s .

: woda czysta i zdatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr . Sopot-K22 : brak jakichkolwiek zanieczyszczeń, temperatura powietrza 21°C , wody 19°C , wiatr 3 m/s .

: brak jakichkolwiek zanieczyszczeń, temperatura powietrza , wody , wiatr . Sopot-Kamienny Potok-Koliba : woda w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 21°C , wody 19°C , wiatr 3 m/s .

: woda w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza , wody , wiatr . Sopot - 13-17: brak zanieczyszczeń, temperatura powietrza 21°C, wody 19°C, wiatr 3 m/s.

Dzięki sprzyjającej, stabilnej aurze woda w zatoce utrzymuje przyjemną temperaturę, co czyni dzisiejszy dzień idealnym na pożegnanie wakacji nad morzem.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Mamy fantastyczne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nieprzyjemnych spotkań z zakwitem wody. Na żadnym z sopockich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, a woda na całym miejskim odcinku plaży jest w pełni przejrzysta i bezpieczna. Choć w trakcie upalnego lata zdarzały się okresowe zamknięcia poszczególnych akwenów, pod koniec sierpnia sytuacja w kurorcie całkowicie się ustabilizowała, a najnowsze badania potwierdzają brak jakichkolwiek zagrożeń mikrobiologicznych. Można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sopocie to idealna propozycja na spokojne zwieńczenie urlopu – temperatura powietrza oscyluje wokół przyjemnych 21°C, a woda w Bałtyku zachęca do kąpieli temperaturą 19°C. Choć lekki wiatr wiejący z prędkością 3 m/s stwarza idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku, pogoda nad morzem zawsze potrafi zaskoczyć. Kluczową zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest stałe monitorowanie koloru flagi na kąpielisku i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Pamiętajmy, że tylko biała flaga uprawnia nas do bezpiecznego wejścia do wody – dbajmy o siebie i innych, by tegoroczne wakacje pozostawiły wyłącznie piękne wspomnienia!

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