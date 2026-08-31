Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dziś na całym lokalnym wybrzeżu panują wyśmienite warunki sprzyjające relaksowi nad wodą. Niewielki wiatr i spokojne morze sprawiają, że wszystkie monitorowane kąpieliska są w pełni otwarte dla turystów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plaże we Władysławowie oraz w sąsiednim Chłapowie:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda ma przyjemne 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia). Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ogrzało się do 20°C , natomiast woda w tym rejonie ma 17°C . Warunki wiatrowe są bardzo spokojne ( 2 m/s ). Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (ocena z 19 sierpnia).

Powietrze ogrzało się do , natomiast woda w tym rejonie ma . Warunki wiatrowe są bardzo spokojne ( ). Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (ocena z 19 sierpnia). Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Temperatura powietrza to 20°C , a wody – 18°C . Bardzo łagodny wiatr osiąga prędkość 2 m/s . Kąpielisko jest otwarte, a woda bezpieczna (ocena z 19 sierpnia).

Temperatura powietrza to , a wody – . Bardzo łagodny wiatr osiąga prędkość . Kąpielisko jest otwarte, a woda bezpieczna (ocena z 19 sierpnia). Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 20°C i woda o temperaturze 18°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).

Na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze i woda o temperaturze . Prędkość wiatru wynosi . Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia). Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Warunki są identyczne – powietrze 20°C , woda 18°C oraz wiatr 2 m/s . Jakość wody potwierdzona badaniem z 21 sierpnia.

Warunki są identyczne – powietrze , woda oraz wiatr . Jakość wody potwierdzona badaniem z 21 sierpnia. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Tu również panują świetne warunki: temperatura powietrza to 20°C , wody 18°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest zdatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).

Tu również panują świetne warunki: temperatura powietrza to , wody , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest zdatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia). Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk oferuje temperaturę powietrza 20°C, wody 18°C i wiatr o prędkości 2 m/s. Bezpieczeństwo wody potwierdzono oceną z 19 sierpnia.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwych zakwitów, mamy doskonałe wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Woda we wszystkich tych miejscach jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna. Służby sanitarne nie wydały żadnych ostrzeżeń mikrobiologicznych, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku w ten ostatni dzień wakacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza oscyluje wokół 20°C, woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17–18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) gwarantuje brak wysokich, niebezpiecznych fal. Choć dzisiejszy dzień wyjątkowo zachęca do relaksu, pamiętajmy, że pogoda nad polskim morzem potrafi zmienić się błyskawicznie, a od jutra synoptycy zapowiadają nadejście chłodnego frontu atmosferycznego i jesienną zmianę aury. Dlatego naszą złotą zasadą na każdy dzień pozostaje: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu – kąp się tylko tam, gdzie nad porządkiem czuwają wykwalifikowani ratownicy WOPR!

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