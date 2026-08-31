Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-31 10:36

Ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, przynosi plażowiczom we Władysławowie i okolicach świetne warunki na pożegnanie z morzem przed nadchodzącym jesiennym załamaniem pogody. Po niedawnych silniejszych wiatrach na Bałtyku morze się uspokoiło, co sprawia, że woda na wszystkich lokalnych kąpieliskach jest dziś bezpieczna i zachęca do kąpieli. To doskonała okazja, aby złapać ostatnie chwile letniego wypoczynku przed nadejściem zapowiadanego ochłodzenia i deszczu.

Biała flaga na drewnianej wieży ratowniczej nad morzem. O warunkach kąpieli we Władysławowie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dziś na całym lokalnym wybrzeżu panują wyśmienite warunki sprzyjające relaksowi nad wodą. Niewielki wiatr i spokojne morze sprawiają, że wszystkie monitorowane kąpieliska są w pełni otwarte dla turystów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plaże we Władysławowie oraz w sąsiednim Chłapowie:

  • Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ogrzało się do 20°C, natomiast woda w tym rejonie ma 17°C. Warunki wiatrowe są bardzo spokojne (2 m/s). Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (ocena z 19 sierpnia).
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Temperatura powietrza to 20°C, a wody – 18°C. Bardzo łagodny wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda bezpieczna (ocena z 19 sierpnia).
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 20°C i woda o temperaturze 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
  • Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Warunki są identyczne – powietrze 20°C, woda 18°C oraz wiatr 2 m/s. Jakość wody potwierdzona badaniem z 21 sierpnia.
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Tu również panują świetne warunki: temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest zdatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
  • Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk oferuje temperaturę powietrza 20°C, wody 18°C i wiatr o prędkości 2 m/s. Bezpieczeństwo wody potwierdzono oceną z 19 sierpnia.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwych zakwitów, mamy doskonałe wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Woda we wszystkich tych miejscach jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna. Służby sanitarne nie wydały żadnych ostrzeżeń mikrobiologicznych, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku w ten ostatni dzień wakacji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza oscyluje wokół 20°C, woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17–18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) gwarantuje brak wysokich, niebezpiecznych fal. Choć dzisiejszy dzień wyjątkowo zachęca do relaksu, pamiętajmy, że pogoda nad polskim morzem potrafi zmienić się błyskawicznie, a od jutra synoptycy zapowiadają nadejście chłodnego frontu atmosferycznego i jesienną zmianę aury. Dlatego naszą złotą zasadą na każdy dzień pozostaje: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu – kąp się tylko tam, gdzie nad porządkiem czuwają wykwalifikowani ratownicy WOPR!

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