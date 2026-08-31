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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają
Dziś na całym lokalnym wybrzeżu panują wyśmienite warunki sprzyjające relaksowi nad wodą. Niewielki wiatr i spokojne morze sprawiają, że wszystkie monitorowane kąpieliska są w pełni otwarte dla turystów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plaże we Władysławowie oraz w sąsiednim Chłapowie:
- Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
- Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ogrzało się do 20°C, natomiast woda w tym rejonie ma 17°C. Warunki wiatrowe są bardzo spokojne (2 m/s). Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (ocena z 19 sierpnia).
- Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Temperatura powietrza to 20°C, a wody – 18°C. Bardzo łagodny wiatr osiąga prędkość 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda bezpieczna (ocena z 19 sierpnia).
- Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 20°C i woda o temperaturze 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
- Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Warunki są identyczne – powietrze 20°C, woda 18°C oraz wiatr 2 m/s. Jakość wody potwierdzona badaniem z 21 sierpnia.
- Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Tu również panują świetne warunki: temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda jest zdatna do kąpieli (ocena z 19 sierpnia).
- Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Ostatnie z monitorowanych kąpielisk oferuje temperaturę powietrza 20°C, wody 18°C i wiatr o prędkości 2 m/s. Bezpieczeństwo wody potwierdzono oceną z 19 sierpnia.
Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwych zakwitów, mamy doskonałe wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Woda we wszystkich tych miejscach jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna. Służby sanitarne nie wydały żadnych ostrzeżeń mikrobiologicznych, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku w ten ostatni dzień wakacji.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza oscyluje wokół 20°C, woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17–18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s) gwarantuje brak wysokich, niebezpiecznych fal. Choć dzisiejszy dzień wyjątkowo zachęca do relaksu, pamiętajmy, że pogoda nad polskim morzem potrafi zmienić się błyskawicznie, a od jutra synoptycy zapowiadają nadejście chłodnego frontu atmosferycznego i jesienną zmianę aury. Dlatego naszą złotą zasadą na każdy dzień pozostaje: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu – kąp się tylko tam, gdzie nad porządkiem czuwają wykwalifikowani ratownicy WOPR!