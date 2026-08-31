Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać ostatnie chwile letniego sezonu, nadeszły doskonałe informacje. Po niedawnych niepokojach pogodowych i ostrzeżeniach IMGW przed silnym wiatrem na Zatoce Gdańskiej, sytuacja w Rewie uległa całkowitej stabilizacji. Na obu monitorowanych plażach warunki są spokojne, a woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie parametrów dla każdego z kąpielisk:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej – woda na tym kąpielisku jest przydatna do kąpieli . Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C , a woda jest nawet o stopień cieplejsza, osiągając 19°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje płaską taflę wody i brak uciążliwych fal. Brak wywieszonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z kąpieli pod okiem ratowników.

– woda na tym kąpielisku jest . Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda jest nawet o stopień cieplejsza, osiągając . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje płaską taflę wody i brak uciążliwych fal. Brak wywieszonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z kąpieli pod okiem ratowników. Rewa od strony Zatoki Puckiej – również tutaj woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Warunki termiczne są stabilne – zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi komfortowe 18°C. Przy wietrze o prędkości 1 m/s woda jest niezwykle spokojna, a brak wywieszonej czerwonej flagi zaprasza do wejścia do wody.

Ostatnie oficjalne badania czystości wody przeprowadzono 21 sierpnia, co potwierdza jej stałe bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Choć powietrze nie jest już tak upalne jak w szczycie sezonu, brak silnego wiatru sprawia, że odczuwalna temperatura pozostaje bardzo przyjemna.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się świetne wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej, woda jest przejrzysta, wolna od toksycznych zakwitów i w pełni bezpieczna. To znakomita wiadomość, ponieważ końcówka sierpnia bywa pod tym względem kapryśna, jednak w Rewie plażowicze mogą cieszyć się czystym i bezpiecznym akwenem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 31 sierpnia Rewa oferuje bardzo stabilną aurę z temperaturą powietrza i wody na poziomie 18-19°C oraz minimalnym wiatrem o prędkości 1 m/s. Choć to już koniec wakacji, a synoptycy zapowiadają nadchodzące od jutra ochłodzenie i bardziej jesienny front, dzisiejszy dzień wciąż pozwala na przyjemny relaks nad brzegiem morza. Kluczową zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku pozostaje jednak uważność: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić, czy na wieży ratowniczej nie pojawiła się czerwona flaga, oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów ratowników pełniących dyżur na plaży.

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