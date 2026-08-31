Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Końcówka sierpnia ugości nas wyśmienitymi warunkami do plażowania. Dzisiejsze pomiary wskazują, że na każdym z trzech monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze panuje bezpieczna i spokojna atmosfera. Lekki wietrzyk o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że Bałtyk jest niezwykle łagodny, co stwarza doskonałe warunki do rekreacji.

Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych plażach:

Wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C , natomiast woda w Bałtyku ma zachęcające 18°C . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w Bałtyku ma zachęcające . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 20 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Wejście na plażę nr 23: Kąpielisko zaprasza wszystkich plażowiczów – brak czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki do pływania. Warunki termiczne są identyczne: powietrze ma 20°C , a woda 18°C . Ostatnia kontrola sanitarna przeprowadzona 21 sierpnia nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Kąpielisko zaprasza wszystkich plażowiczów – brak czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki do pływania. Warunki termiczne są identyczne: powietrze ma , a woda . Ostatnia kontrola sanitarna przeprowadzona 21 sierpnia nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Wejście na plażę nr 25: Tutaj również wejdziemy bezpiecznie do wody. Termometry wskazują 20°C w cieniu i 18°C w wodzie. Ostatnia ocena jakości wody, wykonana 20 sierpnia, gwarantuje jej czystość i bezpieczeństwo.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic jest kluczowym elementem planowania dnia nad morzem. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Jastrzębiej Górze – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic.

Choć w ubiegłych miesiącach wysokie temperatury sprzyjały powstawaniu niebezpiecznego kożucha bakteryjnego w niektórych rejonach wybrzeża, to u schyłku sezonu woda w tym regionie pozostaje całkowicie czysta i przejrzysta. Wszystkie ostatnie badania laboratoryjne przeprowadzone przez Sanepid jednoznacznie potwierdzają, że stan wody spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i jest ona w pełni zdatna do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem łagodnej aury: temperatura powietrza oscyluje wokół 20°C, wody wokół 18°C, a niemal bezwietrzna atmosfera (wiatr 2 m/s) zachęca do relaksu na piasku. Warto jednak pamiętać, że od 1 września prognozowane jest silne ochłodzenie, częstsze opady i silny wiatr, co sprawia, że dzisiejsze popołudnie to ostatnia szansa na tak przyjemne plażowanie w tym sezonie.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy. Nawet przy tak doskonałych i spokojnych warunkach, jakie mamy dzisiaj, sytuacja na morzu może zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Obecność ratowników na stanowiskach oraz brak czerwonej flagi to jedyna gwarancja, że kąpiel jest w pełni bezpieczna. Dbaj o siebie i swoich bliskich, ciesząc się ostatnimi chwilami tego lata!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie