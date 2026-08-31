Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dziś nad zatoką panują doskonałe, spokojne warunki do plażowania. Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko przy wejściu nr 21 jest w pełni otwarte dla wszystkich spragnionych morskich kąpieli.

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Bezpieczeństwu sprzyja niemal bezwietrzna aura – prędkość wiatru to zaledwie 2 m/s. Dane o przydatności wody do kąpieli pochodzą z oficjalnej oceny z dnia 19 sierpnia.

To idealny moment na złapanie ostatnich letnich promieni słońca. Koniec sierpnia to bowiem pożegnanie z letnią aurą – już od pierwszych dni września synoptycy przewidują gwałtowne nadejście jesiennego chłodu, deszczu oraz silnego wiatru dochodzącego w porywach nawet do 75 km/h.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią zepsuć urlop na Pomorzu. Oficjalne badania czystości wody oraz raporty sanepidu z końca sierpnia potwierdzają, że na kąpieliskach w Chałupach i sąsiednich rejonach Zatoki Gdańskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Woda przy wejściu na plażę nr 21 została uznana za w pełni przydatną do kąpieli. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna i zależy od wiatru czy prądów wodnych, dlatego przed wejściem do wody zawsze warto rzucić okiem na stan fali oraz ewentualne komunikaty ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni dzień sierpnia w Chałupach upływa pod znakiem stabilnej pogody – temperatura powietrza wynosząca 20°C i łagodny wiatr o prędkości 2 m/s tworzą doskonałe warunki do odpoczynku. Woda o temperaturze 17°C może wydawać się nieco rześka, jednak to typowa wartość dla tej części sezonu. Mimo spokojnej aury, bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Pamiętajmy o tragicznych zdarzeniach z połowy sierpnia, gdy w rejonie Chałup prowadzono akcję ratunkową po zaginięciu surfera. Ta smutna lekcja przypomina, że żywioł, jakim jest morze, wymaga absolutnego szacunku. Złota zasada plażowicza pozostaje niezmienna: kąpiemy się wyłącznie w miejscach strzeżonych, bezwzględnie przestrzegamy koloru wywieszonych flag i zawsze stosujemy się do poleceń dyżurujących ratowników.

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